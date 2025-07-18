梁朝偉冒雨陪愛妻晨跑！劉嘉玲曬甜蜜合照喊「今天有陪跑」閃爆

記者劉宛欣／綜合報導

現年59歲的香港影星劉嘉玲近年熱衷跑步，無論寒冬酷暑，甚至毛毛細雨，她都堅持每天晨跑，展現驚人毅力。18日一早，面對颱風前夕的暴雨警告，她依然如常出發，丈夫梁朝偉也陪伴她一同跑步。劉嘉玲在社群分享了跑步照片，並附上文字「今天有陪跑」，夫妻同框的溫馨畫面令人羨慕不已。劉嘉玲素顏出鏡，身穿簡約跑步裝束，搭配鴨舌帽，展現自然自信的一面。

▲梁朝偉、劉嘉玲是香港演藝圈的模範夫妻檔。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

梁朝偉作為國際影帝，行事一向低調，曾坦言自己有社交恐懼症，喜歡獨處。然而，與劉嘉玲相愛37年的他，夫妻感情始終如初，經常在生活中展現恩愛。事實上，梁朝偉並非首次陪伴劉嘉玲晨跑，今年2月，劉嘉玲也曾公開一張跑步照片，照片中出現一位男子背影，外界推測正是梁朝偉。夫妻二人不僅在生活中相互支持，還共同享受跑步的樂趣。

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▲劉嘉玲曬出老公梁朝偉的陪跑照片。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

此外，日前有網友在山上偶遇梁朝偉跑步，分享他的背影照片，吸引眾多討論。有目擊者補充，梁朝偉當時的身旁還有劉嘉玲陪伴，兩人一同跑步的畫面溫馨動人。不過，部分網友對梁朝偉的跑步姿勢表示擔憂，認為他的姿態可能不正確，有受傷的風險。