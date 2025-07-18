賴慧如演媽媽太像「真實年紀被遺忘」！洩心聲：這是演員要做到的

記者潘慧中／綜合報導

賴慧如近年因出演《多情城市》、《市井豪門》和《愛的榮耀》等多部八點檔，知名度水漲船高，卻也因為扮演媽媽「被大家遺忘我的真實年紀」。對此，她也謙虛回應了。

▲賴慧如被遺忘真實年齡。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



賴慧如最近正在拍攝《好運來》，飾演「蕭麗美」一角。面對28歲就扮演媽媽的角色，她的心情相當淡然，「演什麼要像什麼是演員基本要做到的，不會因為年輕而不願意扮老，雖然被大家遺忘我的真實年紀，表示我扮媽媽有成功。」

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▲賴慧如最近飾演媽媽的角色。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



對此，賴慧如進一步分享該角色造型背後的巧思，「這檔走一個時尚貴婦媽媽路線，從妝髮到穿著，還有我的經典大紅口紅，都是我自己設計的。」她特別強調紅唇的重要性，「真的沒有這個口紅差很多，顏色一上去就成熟很多。」

除了口紅之外，賴慧如也為角色準備了不少亮眼配件，「買了很多浮誇飾品」，特別感謝與她配合的服裝廠商，「都超棒的，讓我可以有很多衣服可以搭配。」服裝與配件的層次堆疊，成功營造出戲中貴婦氣場。

▲▼賴慧如其實只有28歲。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）



近期劇情多有災難場面，為了在工作之餘保持情緒平衡，賴慧如笑說，「還是要讓自己保持快樂的來源，就是挑衣服跟飾品。」