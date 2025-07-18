一週親3次！謝京穎放閃張書偉「吻戲免報備」　大讚老公這點超棒

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情甜度破表，近期謝京穎與洪浩竣這對螢幕CP進展神速，不到一週就上演「三吻起步」，讓觀眾直呼太驚人。謝京穎更大方分享吻戲免報備但會告知，展現與另一半的信任。戲外她與「未來公公」倪齊民意外撞衫，更讓兩人關係「再續前緣」，增添不少話題性。

▲謝京穎在《好運來》與洪浩竣有許多吻戲。（圖／民視提供）

謝京穎在《好運來》中與洪浩竣搭檔，她表示洪浩竣才進劇組幾天，就對他索吻，其中兩次還是幻想版，原來劇中兩人意外接吻後，謝京穎飾演的角色誤以為「好運」被對方吸走，必須靠「幸運之吻」才能吸回來，可愛又爆笑的劇情設定，讓觀眾看了也忍不住會心一笑。

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▲謝京穎在《好運來》與洪浩竣有許多吻戲。（圖／民視提供）

對於頻繁的吻戲，謝京穎大方表示不需要跟老公張書偉報備，笑說「不用啦～但我們還是會互相說一聲，這是對彼此的尊重，他也會跟我說，這點很棒。」展現出兩人之間的深厚信任與尊重。

▲謝京穎在《好運來》與洪浩竣有許多吻戲。（圖／民視提供）



除了劇中感情戲吸睛，謝京穎戲外與家中寵物貓咪的互動也成了另類「修羅場」，她透露因為拍戲常與狗狗互動，家裡的貓咪竟因此吃醋，她笑說現在家裡兩隻貓咪為了爭寵已經會打架「一隻在撒嬌，另一隻就會過來揍牠～每天都像戀愛糾紛現場。」

▲謝京穎在《好運來》與洪浩竣有許多吻戲。（圖／民視提供）

不僅如此，洪浩竣為戲變「油炸雞」，濕身秀好身材粉絲大飽眼福；另一方面，他在劇中一場裸上身的戲碼也意外吸睛，分享「這次太臨時，沒什麼時間健身，只能臨時抱佛腳練一下。」導演為了呈現「濕又有線條」的效果，洪浩竣全身被抹上嬰兒油，再噴水製造濕感，讓他自嘲「整個像油炸雞！」

▲謝京穎在《好運來》與洪浩竣有許多吻戲。（圖／民視提供）

拍完濕身戲後，洪浩竣還沒時間洗澡就立刻轉往戶外繼續拍攝，太陽一曬讓他差點「原地烤熟」，忍不住笑說「那一刻只想衝回家洗澡。」這場結合「幻想與現實」、還有「未來公公」倪齊民加入助攻的戲碼，畫面既搞笑又養眼，粉絲們絕對不能錯過，一同感受這波粉紅炸裂的甜蜜氛圍。