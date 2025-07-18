師大女足抽血換學分！　唐玲震驚「近乎被凌遲的痛」：怎會發生在台灣

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣師範大學女足隊驚爆「抽血換學分」醜聞，甚至涉及非醫事人員執行抽血行為，事件震驚全台。而為了抗癌經常挨針的女星唐玲，17日談及此事也坦言非常震驚，直指針頭在皮膚中亂竄找血管是「近乎被凌遲的痛」。

▲唐玲因為治療癌症挨過不少針。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲透露，她是從妹妹口中得知抽血事件的消息，當時還懷疑是否只是謠言，「那時候看影片，那個抽血的姿勢，手指在針頭那邊摸來摸去，真是嚇得我冷汗直流。」

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唐玲為了抗癌，曾不得已必須要一直抽血，「每次下針都是非常恐懼，尤其是連續抽血，很快就會讓人崩潰。」她提到，有次在手術後第三天，「血管會害怕到躲起來」，導致護理人員反覆找不到血管、針頭挖來挖去，「但是那樣近乎被凌遲的痛，讓我直接失控飆罵護理師，我在病房裡面大聲尖叫，拒絕再被抽血。」所以當她看到學生們站出來抗議時，她表示完全能理解那種無助與憤怒。

▲▼唐玲分享自己抗癌時的抽血照。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

隨著新聞報導接連出現，唐玲坦言自己「嚇了一跳」，她認為，實驗本該建立在自願的基礎上，強迫學生配合，違背的不只是醫療倫理，更是對個體身體自主權的漠視，她也震驚直說：「這種事情怎麼可能是發生在台灣？」

唐玲強調，科學的進步不該以任何人的血與淚為代價，而是應建立在良知與愛的基礎上，「願我們都能平安不再因恐懼而沉默，願知識殿堂成為尊重與愛的起點，願每個人身體的界線都被溫柔善待。」