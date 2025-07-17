告五人日本挑戰極限　耗資數百萬「爬20層樓距離沙丘」超猛

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團告五人推出全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，新歌〈黑夜狂奔〉MV遠赴日本「中田島沙丘」實景拍攝，耗資數百萬元、動員逾50人打造，團員還挑戰沙丘高達5層樓的高低落差，來回爬了超過20層樓的距離，從中午拍到凌晨，長達28小時的拍攝，將舞台演出的專業燈具用大型起重工程吊車吊掛至10幾公尺高，在廣闊壯麗的沙丘上打造魔幻寫實的舞台。

▲告五人推出新歌〈黑夜狂奔〉。（圖／相信音樂提供）

告五人這回更打破魔咒，拍攝當天由雨轉晴，夕陽灑落沙丘金光燦爛，幸運的他們笑說：「這次是太陽陪我們奔跑！」為了完美捕捉告五人的神情細節及夢幻場景，團隊以3台攝影機多角度同步拍攝，雲安說：「他好像認識我們很久一樣，用攝影機捕捉到了所有細節，也賦予了這首歌新的樣貌，非常驚艷！」

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犬青說：「導演講述了『後悔』這個主題，『後悔』迫使自己去掙扎，也代表正在找尋。一直在黑夜中狂奔，但其實本身是發光的，只是你沒有發現，你自己就是那一道光。」哲謙也形容導演選擇沙丘非常到位，「風吹過沙，痕跡會消失；但風又會吹過別處，留下新的印記。像人一樣會再站起來，繼續走下去。」

▲告五人〈黑夜狂奔〉MV遠赴日本「中田島沙丘」實景拍攝。（圖／相信音樂提供）

此外，告五人也宣布啟動「黑夜狂奔」2025世界巡演，將自8月起從宜蘭、台北、台中、高雄開跑。演唱會門票將於7月20日中午12點於拓元售票系統開賣，當日上午11點開放國泰世華CUBE卡友搶先預購。