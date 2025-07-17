劉家昌癌逝半年…甄珍「人生就是一場空」友揭她後悔2事：離婚謝賢

記者劉宜庭／綜合報導

知名音樂人劉家昌於2024年12月2日癌逝，享壽83歲。據資深媒體人兼主持人汪曼玲說法，前妻甄珍被問到有何感觸，坦言：「人生就是一場空。」

▲甄珍、劉子千。（圖／ETtoday資料照）

在7月12日甄珍生日當天，相識約40年的好友汪曼玲在個人頻道《快拍。曼鏡頭》上傳影片，介紹其國語影壇第一代玉女的故事，「甄珍麗質天生，明眸皓齒，每一個角度都能拍出美態。既可溫柔婉約，又可以搖身一變成為小淘氣，是眾人心目中的開心果。2019年，珍姐在台灣高雄舉辦了從影50年的回顧展及72歲的慶生會。今次的內容就節錄於她同期出版的自傳《真情真意》。」

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甄珍與謝賢有過一段婚姻，1974年結婚僅2年時間就離婚，如今雙方仍舊維持友好關係。汪曼玲說：「謝賢非常照顧她，給她很大的安全感，後來她和謝賢離了婚，跟劉家昌的婚姻也出現很多事故，她說她一生裡有兩個非常大的後悔，第一個就是很後悔和謝賢離婚，第二個就是非常後悔嫁給劉家昌，但這些都是她當初選擇的，她後來回想起來，她都當是上帝給她的功課。」

▲謝賢。（圖／CFP）



▲劉家昌。（圖／翻攝自微博／劉家昌）



如今，劉家昌已於半年多前離世。汪曼玲透露：「那天才和她（甄珍）聊天，我說『妳有什麼感悟？有什麼人生的看法？』她說其實人生是一場空。」不過，她接著轉述甄珍說法，甄珍認為人生最好的就是兒子劉子千的存在，形容宛如是上帝給她的禮物一般，從孩子出生第一天開始，她的人生一切都以兒子優先。

據汪曼玲說法，劉子千對甄珍十分孝順，過年都會向母親叩頭拜年，非常尊敬媽媽。汪曼玲也形容甄珍是推已及人的人，「因為她永遠很少和人計較，心胸很寬廣、很豁達，就算有些人跟她說話語氣不太好。她都從來不計較，她會想或許人家心情不好，她不會把事情放在心裡。」