《怪奇物語》最終季要來了！全劇分「3階段播出」台灣上線日曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創影集《怪奇物語》今（17）日釋出正式前導預告，全球觀眾將一起回到霍金斯小鎮。受到全球觀眾期待的壓軸第5季將分三階段首播，前4集於台灣時間11月27日上線，接下來的3集於12月26日上線，完結篇則在明年元旦隆重登場。上線時間皆為台灣時間上午9點，敬請鎖定Netflix。

▲《怪奇物語》第5季上線日公開。（圖／Netflix提供）

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正式前導預告以史帝夫（喬奇瑞飾)）開場，倒數五秒為大家揭開最終季精彩序幕。那些遺憾，像是達斯汀（蓋頓馬塔拉佐飾）弔唁著艾迪（喬瑟夫昆恩飾）、麥克絲（莎蒂辛克飾）還躺在病床上，而威爾（諾亞許納普飾）的背脊還是隱隱感覺到什麼。

▲《怪奇物語》第5季上線日公開。（圖／Netflix提供）

所有人將齊心對抗威可那（傑米坎貝爾鮑爾飾），伊萊雯（米莉芭比布朗飾）將再次扛起對抗怪物們的重責大任。不過，威可那的力量始終強大，眾人仍然感到極度害怕，但吉姆（大衛哈伯飾）對著伊萊雯說「無論血流到哪裡，我要妳奮鬥最後一次。孩子，我們做個了斷吧！」

▲《怪奇物語》第5季上線日公開。（圖／Netflix提供）

不僅如此，《怪奇物語》第5季的前導海報也正式釋出，充滿紅霧的天空象徵著威可那的強大，不過主角群們穿越天空代表著永不放棄的信念，儘管不知道他們最終將如何對決威可那，但至少所有人皆齊心協力，勢必要與怪物們做最後一搏。

▲《怪奇物語》第5季上線日公開。（圖／Netflix提供）