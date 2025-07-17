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莫彩曦離台手術首吐原因「清除骨碎片」　開刀後沒好轉…驚見血腫

記者陳芊秀／綜合報導

美籍YouTuber莫彩曦（Hailey）和老公Adam熱愛台灣文化、經常來台拍片，6月透露動大手術，術前曾來台灣獨旅，接著回美國接受治療。她17日首度發長文吐露手術原因，是因為兒時舊傷引發，並透露自己動了兩次手術，接下來要花一個月才能不靠枴杖手術。

▲▼莫彩曦發文吐露動大手術原因。（圖／翻攝自臉書）

▲莫彩曦發文吐露動大手術原因。（圖／翻攝自臉書）

莫彩曦表示，這次大手術是為了取出臀部肌肉中的兩塊骨頭碎片，並縫合撕裂的腿後肌腱，「其實這是我從五年級就留下的舊傷，當時醫生說可以靠疤痕組織癒合，所以就沒有開刀（12歲的我被這個手術嚇到啦哈哈）」。但隨著時間和生產後的影響，她感覺活動能力逐漸受限，於是鼓起勇氣開刀，「為了好好陪家人，也為了更好照顧自己，我終於鼓起勇氣動了這場大手術！」

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不料手術後初期情況並不理想，莫彩曦坦言前幾週的恢復過程「一天一天不但沒有好轉，反而越來越痛」，直到第三週才發現是腿後方長了血腫，造成劇烈疼痛。她因此不得不進行第二次手術清除血腫，「清完後，我立刻鬆一大口氣！壓力跟疼痛都減輕了！真的是喜極而泣哈哈，現在想到還是一樣感動」。目前術後進入第7週，她透露疼痛感已逐漸減輕、復健也穩定進行中，「我還要一個月才能不靠拐杖走路，但每天都覺得自己越來越接近平常的樣子了！」

▲▼莫彩曦發文吐露動大手術原因。（圖／翻攝自臉書）

▲莫彩曦短時間手術兩次，疼痛感終於減輕。（圖／翻攝自臉書）

莫彩曦也特別感謝家人在這段期間給予的無微不至照顧，感性提到丈夫Adam與「莫媽」全天候的協助，「我一天內需要很多協助，可是他們從來沒有讓我覺得自己是麻煩」，還有莫爸特地週末開車5小時前來探望，一同陪伴她與兒子Boba；而Boba的笑聲更讓她深受療癒。最後她也對粉絲表達感謝：「謝謝大家這段時間的留言、祝福與關心，我都放在心裡，也因為你們感受到滿滿的愛與鼓勵！」並祝大家有個快樂的夏天，「要好好照顧自己唷！愛你們」。

【莫彩曦臉書全文】

今天是我手術後的第7週！
想跟大家分享一下我動手術的原因
跟目前恢復的近況～
這次的手術是取出臀部肌肉裡的兩塊骨頭碎片
並縫合撕裂的腿後肌腱
其實這是我從五年級就留下的舊傷
那時候醫生說可以靠疤痕組織癒合
所以當時就沒有開刀（12歲的我被這個手術嚇到啦哈哈）
但隨著時間和生產後的影響，我的活動能力越來越受限
為了好好陪家人，也為了更好照顧自己
我終於鼓起勇氣動了這場大手術！
老實說，手術後的前幾週真的很辛苦
一天一天不但沒有好轉，反而越來越痛
直到第3週，我們才發現我腿後長了血腫
這才是造成劇烈疼痛的原因
所以不得不做第二次手術把血腫清除掉
清完後，我立刻鬆一大口氣！！！
壓力跟疼痛都減輕了～真的是喜極而泣哈哈
現在想到還是一樣感動 XD
今天是術後的第7週
疼痛一天比一天少，復健也開始穩穩進行中～嗚呼
我還要一個月才能不靠拐杖走路
但每天都覺得自己越來越接近平常的樣子了！
我很期待完全修復後比手術之前健康的自己～
這段時間 我真的非常感謝Adam和莫媽無微不至的照顧
我一天內需要很多協助
可是他們從來沒有讓我覺得自己是麻煩
還能讓Boba每天都過得開開心心的
很謝謝莫爸犧牲他週末休息時間，開五個小時的車來陪我們
幫助我，也陪Boba玩～
也很謝謝Boba每天的笑聲、擁抱和甜蜜的cuddles
讓我心情被療癒了好多
真的很感謝所有在這段期間支持我的家人、朋友和鄰居們！
最後很謝謝大家這段時間的留言、祝福與關心
我都放在心裡，也因為你們感受到滿滿的愛&鼓勵
希望大家都在過一個開心的夏天～
要好好照顧自己唷！
愛你們

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

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莫彩曦

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