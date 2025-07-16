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58歲王祖賢曬沙灘素顏近照！　網誇：美到像一幅畫

王祖賢過去在《倩女幽魂》演出聶小倩（左圖），今她親自在社群網站曝光沙灘素顏近照（右圖），讓粉絲們又驚又喜。（翻攝小紅書、百度王祖賢吧）

▲王祖賢過去在《倩女幽魂》演出聶小倩（左圖），今她親自在社群網站曝光沙灘素顏近照（右圖），讓粉絲們又驚又喜。（翻攝小紅書、百度王祖賢吧）

圖文／鏡週刊

58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，近來在溫哥華開設艾灸館，親力親為經營，更時不時「下凡」被民眾捕獲。她今（16日）在「百度王祖賢吧」親自發文，並曬出一張在沙灘自拍的素顏近照，讓大批影迷又驚又喜。

王祖賢今日分享近照，可見她穿藍綠色棉麻長袖上衣，配戴復古風圓形太陽眼鏡，招牌長髮依舊，素顏入鏡，氣色極佳。坐在陽光普照的沙灘上，背後是高樓大廈和湛藍天空，氣氛輕鬆愜意。王祖賢發文說：「今天休假去沙灘做了一個曬陽灸哈哈俗稱天灸」，顯見她相當注重養生。

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王祖賢分享近照，她到沙灘曬太陽，做「天灸」。（翻攝百度王祖賢吧）

▲王祖賢分享近照，她到沙灘曬太陽，做「天灸」。（翻攝百度王祖賢吧）

貼文一出，粉絲紛紛留言，讚她好漂亮，「太想念姐姐了」、「真的是天灸，純天然的」「姐姐的裙子好漂亮呀！海藍寶的顏色」、「姐姐好美呀～天氣熱，我也每天做天灸」、「陽光，沙灘，賢姐，多麼和諧美妙的一幅畫！」「好美麗啊姐姐！ 好美麗！現在姐姐真的是忙裡偷閒卻也樂在其中啦。」還有人求她「翻牌子」，她也親自回覆幾個愛心、笑臉等表情符號，與幸運粉絲互動。

王祖賢過去在電影《倩女幽魂》演出聶小倩一角，經典銀幕形象傳頌至今，今年2月在溫哥華開設艾灸館，當時她表示，人生前半段為名利奔波，如今更重視內在富足，艾灸正是她希望堅持一生的事業。據悉，她不僅親自接待客人，更親自操灸、點火、鋪艾條，展現匠心精神。不少人為一睹女神風采，遠道而來體驗，並在社群網站分享與王祖賢的合照，她面對簽名、合照要求，都是來者不拒，相當大方。


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