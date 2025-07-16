丁噹魔鬼式瘦身！　蘇慧倫揪吃美食「用看的」嘆：女藝人難為

▲丁噹將在8月2日《夜遊 》香堤大道廣場舉辦限定簽票會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹日前擔任蘇慧倫《就說給我聽》演唱會驚喜嘉賓，演唱會結束時，蘇慧倫特別邀請丁噹一起參與慶功宴，滿滿的一桌美食當前，丁噹只能看不能吃，為了11月演唱會努力維持體態的她，近來勵行晚上六點後禁食法，即使美食當前，不為所動，也讓一旁蘇慧倫深有同感地說：「女藝人真難為！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 丁噹11月將第4度站上小巨蛋。（圖／相信音樂提供）



丁噹11月將第4度站上小巨蛋，開趴前先與歌迷提前近距離邀狂歡，將於8月2日於台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦《夜遊》小巨蛋夜未眠演唱會限定簽票會，去年2月丁噹在高雄舉辦簽票會，不少北部歌迷無法前往，敲碗台北場，這回她帶著全新的《夜遊 A Night Tour》來到小巨蛋，特別舉辦簽票會，希望能一一滿足歌迷心願。



首次的兩場小巨蛋，也突破丁噹自己的紀錄，為了感謝歌迷，除了演唱會的門票簽好簽滿，不少歌迷上網求問可否簽專輯，丁噹也看到了，宣布加碼加簽專輯《日與夜，跟自己說晚安》，將於演唱會門票簽完後為歌迷簽專輯，她打趣笑說：「已經練好手速，來跟歌迷先來場簽唱會夜未眠。」希望彌補之前未南下參與簽唱會歌迷的心願。