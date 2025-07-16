24歲濱邊美波爆秘戀永瀨廉！「鐵板燒約會→男方家過夜」日網心碎

記者陳芊秀／綜合報導

24歲日本「國民女神」濱邊美波16日被爆出新戀情，對象是男團「King & Prince」的26歲成員永瀨廉，兩人不但被拍到鐵板燒店約會，隨後前往男方家過夜，消息一出日網大批粉絲心碎中。

▲濱邊美波爆秘戀「King & Prince」永瀨廉。（圖／翻攝自X、IG）

據日媒《女性SEVEN》報導，永瀨廉7月1日與眾多藝人出席日本電視台的《24小時電視48》節目記者會，當時與濱邊美波同台，雙方完全沒有眼神交流，不過記者會後，7月上旬的某天夜晚，兩人造訪東京一家鐵板燒餐廳，是一間擁有隱密包廂的高級餐廳，且兩人都穿上一身黑衣相當低調，仍被跟拍狗仔捕捉到身影。

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用餐結束後，永瀨廉率先離開餐廳，並不時回頭查看，同樣身穿黑衣的濱邊美波緊跟在後。兩人一起搭上計程車後，直接前去男方的住家，當晚兩人沒有再出門。

永瀨廉的友人向媒體透露，他對濱邊美波非常著迷，而且本人還有潔癖症，曾公開說過「無法直接收零錢」、「要穿私服才能坐沙發」，友人表示「像他這樣的人能讓濱邊小姐進入自己的家過夜，這說明他非常信任她」。

有關永瀨廉與濱邊美波戀情曝光，雙方所屬經紀公司的反應不同。永瀨廉的經紀公司STARTO ENTERTAINMENT（星達拓）在報導發表前沒有回覆；而濱邊美波的經紀公司「東寶藝能」則表示：「關於您聯絡的內容，我們不予回答，敬請見諒。」