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室內設計出身！李銘忠親手蓋房子「出力做公益」　他認不出：已融入工班

記者孟育民／台北報導

公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本周四（17日）播出第11集，李銘順和李銘忠兄弟前進彰化，與「台灣心義工團」一起參與善舉，從無到有蓋起房屋。曾合作《做工的人》的李銘順和游安順「雙順」合體，只不過這回他倆聯手負責百人伙食，游安順相當驚訝李銘順廚藝。室內設計出身的李銘忠親手參與建築工，另一名嘉賓莊凱勛佩服說：「我一到場找不到人，因為銘忠哥已經融入工班，俐落施工毫不馬虎，直到他抬頭我才認出他！」

▲▼《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（圖／公視提供）

▲《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（圖／公視提供）

台灣心義工團致力為弱勢家庭搭蓋修繕家屋，李銘順回想拍攝《做工的人》時也曾有蓋房子的戲，「那時劇組只用1天時間把架構建起來，畢竟只是拍戲，不是真的給人住的；這次是真的要給人家住的，工程真的講究。但是他們在3天裡完成，我覺得太神奇了。」

李銘忠至今仍覺不可思議，「很像那種縮時影片，活生生在眼前整個呈現」。兄弟倆十分敬佩義工們，「他們都是自費的，來自北中南各個地區，大家自己買車票，自己付住宿、吃飯的錢。他們的付出不只勞力、還出錢、出時間。有些本來就是工地師傅，有些是醫生、律師，各行業專業人士，都願意來參與。」

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▲▼《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（圖／公視提供）

▲李銘忠親手蓋房子。（圖／公視提供）

莊凱勛本是彰化人，回到家鄉做善舉，他對順忠兄弟此番面貌印象深刻：「一到現場找不到印象中帥氣的兩位哥哥，原來銘忠哥已經融入工班，變成一個稱職的建築師父。銘忠哥入行前的本行就是建築裝潢，完全發揮長才。走到伙房區，聞到陣陣香氣，才發現主廚是銘順哥，長桌上擺滿一道道他的手路菜。還吃到了他做的家鄉味，道地的馬來西亞料理，他的廚藝讓人懷念。」

▲▼《歐吉桑騎士》李銘順（右起）、莊凱勛、游安順、李銘忠。（圖／公視提供）

▲莊凱勛回家鄉做義舉。（圖／公視提供）

 

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李銘順李銘忠歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機莊凱勛

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