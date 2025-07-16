安心亞化身「行車秘書」！　溫柔獻聲嬌喊「葛格」

▲安心亞化身語音導航的「行車秘書」。（圖／導航王TM提供）



記者翁子涵／台北報導

安心亞近來為手機導航App代言，她發揮聲音演技，用甜美又有活力的聲音稱呼駕駛「葛格」，提醒駕駛人「靠左上匝道，UP、UP」，安心亞說：「第一次為導航App錄製語音，感覺就像陪著大家一起旅行、一起生活，如果有機會，我也想搭自己的語音去環島一圈！」

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▲ ▼安心亞自豪開車、停車技術都不錯。（圖／導航王TM提供）



安心亞透露，很不喜歡遇到一開車就很躁鬱、什麼都不對的「路怒症」患者，平時自己開車則是會對亂變化車道，任意切來切去的機車汽車特別小心，「還有突然衝出來的路人，也很危險。」她覺得駕駛人的EQ很重要：「我有朋友平常看起來很溫和，但開車時會很急躁、一直按喇叭，我坐在旁邊都很緊張，每次都要跟她說我們真的不趕時間，妳一直按喇叭反而令我好焦慮。」

自豪開車、停車技術都不錯的安心亞，曾因為交流道的指示不明確，一直沒走到對的路，「台北到林口開了兩個半小時，一直繞路像鬼打牆一樣。」這回化身語音導航的「行車秘書」，花了整整三天時間錄製語音包，她開心說：「我覺得滿有趣的，要用聲音語調配合不同情境說話，把各種不同性格的我，通通呈現在語音裡面。」

