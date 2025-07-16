朱正廷停工「坦承面臨4打擊」！　家中火災又痛失愛龜：身心俱疲

記者張筱涵／綜合報導

大陸歌手朱正廷近日接連遭遇人生低谷，15日晚間透過微博直播分享近況，隨後又於粉絲超話發表長文，坦言近期生活接連遭遇打擊，包括家中火災、交通事故、投資詐騙與健身摔傷等，甚至影響心理狀況，引發粉絲關注與心疼。

▲朱正廷。（圖／翻攝自微博／THEO-朱正廷）



朱正廷在直播中提到，月初家中突然起火，所幸家人平安撤離，未有人員傷亡，但寵物烏龜不幸喪命，財物損失嚴重。隔天前往寺廟祈福返程途中，又發生交通事故；在居家療養期間又碰上投資詐騙，經濟受損。他形容當時騎摩托車健身時又逢暴雨摔傷，身心俱疲，面對接連的意外，只能感嘆：「否極泰來，平安最重要。」

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在直播結束後，朱正廷以一封近2000字的長信回應粉絲關切，這幾年團隊歷經數次重組，每次更換都需耗費龐大溝通成本，也導致活動延誤與空檔頻現。他理解粉絲的不滿，也強調「他們都認錯了，也都在努力調整中」，透露目前正重新規劃工作流程，盼能恢復穩定。

對於粉絲關心「休息時間過多」，朱正廷也解釋：「工作真的很累，我也需要喘口氣。」他指出並非主動停工，而是受到合約爭議、團隊銜接等不可控因素影響。此外，自己因長期遭受私生飯跟拍與騷擾，心理壓力巨大，「總覺得有人在偷窺我，無法入睡」，導致他一度選擇封閉自我、不再分享生活。

朱正廷在文中懇請粉絲體諒並給予時間，也自省曾讓無辜粉絲一起承擔部分傷害，「那是不應該的」。朱正廷表示，自己透過養花、健身、學習樂器等方式嘗試走出情緒低谷，「即使再差也不會比現在更差，我會慢慢恢復分享。」

朱正廷最後感性寫道「也許現在的我成長得還不夠好，但至少，做藝人這一路走來，我問心無愧」，進而感謝粉絲多年與陪伴，才能一起搬開壓在心中的那座大山。

▼朱正廷長文。（大圖請點我／翻攝自微博／THEO-朱正廷）

