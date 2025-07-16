台健身國手睡夢中離世！享年46歲　夢多曾受指導：兄弟一路好走

記者張筱涵／綜合報導

曾登上夢多YouTube頻道、長年征戰國際健身舞台的台灣健體選手「King」（本名侯偉豪），日前驚傳於睡夢中辭世，享年46歲。曾與他合作的日籍藝人夢多（大谷主水）13日透過threads發文哀悼。

▲夢多曾接受King健身指導。（圖／翻攝自YouTube／夢多 TV Mondo TV）



夢多13日上傳過去在頻道中與對方合作的影片截圖，感性寫下：「兄弟一路好走，有一天我們另外一個世界上，可以一起健身好好聊天，我會想你。」留言區中可見有一名網友說是King的表弟，他說「我是他表弟，爸爸早上突然離開家我看到這個才知道為什麼……哥哥平常是很顧家很自律很孝順的人……上課上到一半大破防」。

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▲夢多哀悼King。（圖／翻攝自Threads／mondo0718）



《Man's KING猛男秀國王》官方社群13日透露，King是在12日上午於睡夢中離世，15日再發告別式資訊：「他以挺拔的姿態、閃耀的肌肉與無與倫比的魅力，征服無數舞台，也感動了無數人心，如今，他卸下戰袍，離開鎂光燈，轉身走向另一個更寬廣的宇宙。讓我們記住他最狂放燦爛的笑容、最撼動人心的表演。他不只是一位表演者及健美選手，他是一代傳奇。」

▲King告別式資訊。（圖／翻攝自Instagram／manking_king）



King在202年登上夢多YouTube頻道時，自信表示自己是「健體的KING，也是目前台灣的國手」，曾多次代表台灣征戰包括奧林匹亞、IFBB國際健美總會、阿諾杯、歐洲鑽石杯等大型國際賽事，在台灣健美圈中極具代表性。