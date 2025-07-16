根本短劇情節！豪門獨生女「爭產」私生子　宗馥莉隱忍30年掌權逆襲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近期爆發一起豪門家族爭產事件，過程宛如短劇劇情，吸引全民關注。當地的食品飲料龍頭企業「娃哈哈」，其集團創辦人宗慶後去年癌逝，由獨生女宗馥莉繼承董事長大位，接班後展開家產爭奪戰，不僅剷除公司老將，還把父親私生子相關公司一一關閉，一連串動作宛如短劇情節真實上演。

▲大陸食品飲料龍頭企業「娃哈哈」現任董事長宗馥莉，近期爆發爭產風波，被已故父親宗慶後3名私生子提告。（圖／翻攝自陸網）

宗馥莉現年43歲，是家中獨生女，還有「娃哈哈公主」的稱號，一家三口給大眾低調樸素的印象。然而父親宗慶後肺癌逝世一年後，她在今年7月突然因財產糾紛在香港、大陸杭州被提告，原告是宗繼昌、宗婕莉和宗繼盛，原告律師證實3人是她「同父異母弟妹」，家族秘密因此曝光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宗慶後2024年肺癌逝世，獨生女兒宗馥莉接班董事長大位，父女關係深厚。（圖／翻攝自中國企業家公眾號）

原來宗馥莉14歲赴美留學期間，當時她的「監護人」杜建英與她的父親宗慶後陸續生下3名子女，秘密關係維持數十年，3名私生子都持有美國護照。杜建英曾是哇哈哈集團高層，並持股集團下多家公司，被視為「影子夫人」，與哇哈哈關係複雜，但隨著宗馥莉長大進入公司，一步步接近權力核心，杜建英於2010年離開集團。

▲宗慶後給大眾樸素印象，如今被爆在獨生女14歲時，陸續與情人育有3名私生子女，更透過海外信託資金留21億美金給孩子。（圖／翻攝自中國企業家公眾號）

宗馥莉自2023年8月正式接任娃哈哈董事長，隨後迅速展開一系列改革，包括將387件娃哈哈系列商標轉移至自己的公司，估計市值高達900億人民幣（約台幣3689億元），接著關閉18家老工廠，且這些工廠都是杜建英持股的相關公司，隨後另外開設新工廠補上生產線，讓產能不受影響。

▲宗馥莉掌權集團，一口氣關閉18家工廠，全是父親秘密情人持股的公司。（圖／翻攝自微博）

這次提告的3名私生子聲稱，宗慶後2003年在香港匯豐銀行成立家族信託，為3位非婚生子女各自預留7億美金（約台幣20.5億元），共計21億美金（約台幣617億元），資金來自於哇哈哈集團利潤分紅，該信託帳戶實際存入18億美金（約台幣529億元），還有3億還沒存入（約台幣8.8億元）。

但是宗馥莉以公司名義轉移信託資金110萬美金（約台幣3234萬元），用於越南工廠採購，成功使信託資金被定義為「企業運營款」，動搖了信託的法律效力。同時，她提交父親宗慶後2020年的遺囑，明確指出境外資產由其獨生女一人繼承，其餘子女不得主張任何權利。她因此被3位私生子提告，雙方針對這筆遺產展開法律攻防戰。

▲宗馥莉提出父親遺囑，明確指出境外資產由其獨生女一人繼承，私生子女為爭產告上法院。（圖／翻攝自微博）

根據陸網推測分析，「哇哈哈公主」宗馥莉自14歲起，眼睜睜看著父親在外與別的女性育有子女，但選擇隱忍克制，大學畢業後進家族企業任職，運用輿論風向，成功塑造父親「愛女」人設，在父親宗慶後逝世後，面對家族內鬥，陸網更一度瘋傳她的辭職信，最後成功逆轉，多位高層離職，從此全面掌權集團，現在又爆發與父親的私生子爭產官司，一連串風波彷彿她的隱忍布局，因此全民好奇官司的判決，她的微博湧入大批網友留言支持，更有網友形容她是「爽劇大女主」，敲碗翻拍成短劇。

▲陸網形容宗馥莉自14歲就隱忍布局，掌權爭產風波宛如「爽劇大女主」，湧入留言支持。（圖／翻攝自微博）