《鹿鼎記》69歲男星漸凍症病逝！癱瘓7年燒光積蓄　小兒麻痺妻淚陪病

記者田暐瑋／綜合報導

香港藝人吳博君2日傍晚在家中病逝，享年69歲。他過去參演過不少經典港劇，像是《天龍八部》及《鹿鼎記》等，雖多是接演草根人物或是綠葉角色，但對熟悉港片的觀眾來說，也是熟面孔之一，在2018年被診斷出患上「漸凍症」，身上的肌肉漸漸流失，行動必須靠輪椅輔助。

吳博君的妻子15日悲痛證實丈夫過世噩耗，「博君已經於7月2日傍晚7:00pm，在家中返天家了，他的告別喪禮也於昨（14）日完成了！」吳博君是TVB的御用綠葉演員，70年代加入TVB藝員訓練班，與湯鎮業、廖啟智等同期學員一同展開演藝生涯，參演超過30部劇集，代表作品包括《笑傲江湖》的桃谷四仙、《天龍八部》的風波惡以及《鹿鼎記》的楊溢之等。

▲吳博君是著名的綠葉演員。（圖／翻攝自微博／香港自由行加加）

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吳博君的演藝生涯因1997年的金融風暴中斷，當時遭TVB裁員，轉行當起紙紮鋪員工、麵包師傅及酒樓清潔工等，然而2018年突發四肢無力，隨後確診罹患漸凍症，病情迅速惡化至全身癱瘓，完全喪失自理能力，一個月單是醫藥費就高達港幣1萬元（約台幣3萬7千元），高昂的醫療費用令家庭陷入困境，妻子患有小兒麻痺症，需辭去工作全天候照顧他，家庭壓力巨大。

吳博君一度絕望，坦言「只想等死」，演藝圈內的好友如劉德華、古天樂、薛凱琪等伸出援手，提供經濟支援，2022年妻子受訪時，提到吳博君大部分時間都只能躺在床上，每天都要翻身好幾次，雖然精神壓力很大，但仍維持樂觀性格，對於外界的幫助非常感謝也感動。

▲吳博君是著名的綠葉演員。（圖／翻攝自微博／香港自由行加加）

