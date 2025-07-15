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呂文婉吃飯踩雷！點魚料理「沒魚片」　店家態度讓她傻眼：不會再去

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人呂文婉經常在社群分享日常。她14日透露與好友外出用餐踩雷，直言自己在工作以外「超級少根筋」，沒想到竟也因此鬧出一場「魚片烏龍」，對於店家的態度，她也直言「不會再去」。

▲▼呂文婉吃飯點魚料理「沒魚片」店家態度讓她傻眼。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉分享用餐踩雷的事蹟。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉透露，她日前與朋友相約要吃酸菜魚，還額外加點了冬蔭魚，照例先用手機「開吃」，一邊拍照、一邊聊天，完全沒發現異狀，「直到拿起湯瓢撈料開吃了才驚覺『沒有魚片』！」

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呂文婉表示，她當下立刻向店員反應，對方卻神情冷淡，僅看了幾眼便默默端起盤子走向出餐櫃，「我的視角看得到廚師烹調實境...他接過盤子，拿器具撥了撥，同樣面無表情。」不久後，那道冬蔭魚便被原盤端回。

▲▼呂文婉吃飯點魚料理「沒魚片」店家態度讓她傻眼。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲在呂文婉第一次打卡的照片中並沒有魚片。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

不過，呂文婉表示，她對於店員的處理方式頗為無言，「重點是，從頭到尾沒有一句不好意思...結論：別問我會不會再去第二次。」貼文引不少網友傻眼直說「有點離譜＋有點太扯」、「主角是魚，居然沒有放，這主廚也太混了吧！超誇張令人傻眼」、「妳太善良，正常是要重煮一份，或是不計價， 基本是PO出來公審，店家就掛了」，呂文婉則回覆網友說：「照理說應該重煮一份，但我們沒有求，也可以體諒忘記這件事情...只是他們的態度讓人不敢領教。」

▲▼呂文婉吃飯點魚料理「沒魚片」店家態度讓她傻眼。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉附上補了魚片後的料理。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

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