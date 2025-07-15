蔡岳勳20歲愛女結婚！蔡牧霏交往5個月被套牢　于小惠狂讚英國女婿

記者黃庠棻／台北報導

導演蔡岳勳和女星于小惠在2000年結婚，雙方育有兩子兩女，近幾年婚變頻傳，終於在2月中旬證實兩人已經離婚4年，當時有知情人透露，長女蔡牧霏即將出道，可能成為于小惠決定公開離婚的原因。不過一家人在近日迎來好消息，20歲的蔡牧霏在今（15）日於高雄舉辦婚禮，于小惠大方曬出喜宴上的美照。

▲蔡岳勳20歲愛女結婚，于小惠開心發文。（圖／翻攝自臉書）

蔡牧霏畢業於美國加州艾迪懷德藝術學院戲劇系，老公是大她3歲的英籍帥哥Tyler，兩人交往5個月就決定結婚。先前曬出婚紗照，復刻了爸媽過去的造型，當時于小惠發文寫下「有人問牧霏，妳不會覺得不吉利嗎？爸媽離婚了！牧霏說『我復刻的不是他們的婚姻，是愛⋯』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡岳勳20歲愛女結婚，于小惠開心發文。（圖／翻攝自臉書）

時隔多日，蔡牧霏與老公Tyler終於在今（15）日於高雄舉辦婚禮，她穿著合身的白色蕾絲婚紗，鏤空的材質小露性感，搭配拖地的白色頭紗，而丈夫則是穿著蘇格蘭傳統服飾，可以看得出小倆口既率性又喜愛充滿復古感的性格。

▲蔡岳勳20歲愛女結婚，于小惠開心發文。（圖／翻攝自臉書）

開心參加女兒婚禮的于小惠也興奮發文，寫下「世界上最美好的事」、「我的寶寶要結婚啦」，並露出燦爛無比的笑容。先前她也曾公開大讚Tyler「人生多一個帥兒子，我真的是有福氣啊」，似乎對於這個新科女婿相當滿意。

▲蔡岳勳20歲愛女結婚，于小惠開心發文。（圖／翻攝自臉書）