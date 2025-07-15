《哈利波特》影集版開鏡…上映期公開！他戴眼鏡「穿巫師袍」超萌

記者黃庠棻／台北報導

HBO原創哈利波特電視影集已於英國的Warner Bros. Studios Leavesden開始製作。這部影集將於2027年在HBO頻道及支援HBO Max的地區上線，今（15）日公開開鏡照，飾演哈利波特的Dominic McLaughlin穿上經典巫師袍與制服模樣相當可愛。

▲《哈利波特》影集版已開鏡。（圖／HBO提供）



哈利波特電視影集新公布的卡司陣容包括Rory Wilmot飾演奈威隆巴頓（Neville Longbottom）、Amos Kitson飾演達力德思禮（Dudley Dursley）、Louise Brealey飾演Madam Rolanda Hooch，以及Anton Lesser飾演Garrick Ollivander。

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▲《哈利波特》影集版由Rory Wilmot飾演Neville Longbottom。（圖／HBO提供）

此前，《哈利波特》影集公布「三人幫」卡司，3位小演員包括飾演哈利波特（Harry Potter）的Dominic McLaughlin、飾演妙麗格蘭傑（Hermione Granger）的Arabella Stanton以及飾演榮恩衛斯理（Ron Weasley）的Alastair Stout。

▲《哈利波特》影集版由Amos Kitson飾演Dudley Dursley。（圖／HBO提供）



這部即將推出的影集由Francesca Gardiner編劇及監製。馬克梅羅德（Mark Mylod）將為HBO聯合Brontë Film and TV與Warner Bros. Television出品的影集監製並執導其中部分集數。該劇由J.K. 羅琳（J.K. Rowling）、Neil Blair、Brontë Film and TV的Ruth Kenley-Letts，以及 Heyday Films的大衛海曼（David Heyman）監製。

▲《哈利波特》影集版由Anton Lesser飾演Garrick Ollivander。（圖／HBO提供）

▲《哈利波特》影集版由Louise Brealey飾演Madam Rolanda Hooch。（圖／HBO提供）