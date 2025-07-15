首爾直擊／安孝燮兩度忘記題目⋯　李敏鎬秒進入狀況「及時救援」

記者吳睿慈／首爾報導

南韓年度鉅作《全知讀者視角》改編自知名原著小說，耗資重金打造虛擬末日世界，主角群15日在Megabox COEX出席映後記者會，Nana率先親切地表示「謝謝記者們蒞臨，有任何問題今天都會一一詳解。」現場媒體提問踴躍，不過，其中一題題目較長，安孝燮回答到一半2度忘記後面題目，最終由李敏鎬出面救援，展現滿滿同事愛。

▲《全知讀者視角》在韓舉辦試映記者會。（圖／采昌提供）



《全知讀者視角》5位主角李敏鎬、安孝燮、Nana、蔡秀彬、申承浩15日在Megabox COEX出席映後記者會，電影含有大量特效CG，精彩刻劃出栩栩如生的對決感，每位演員都面臨在綠幕前拍攝的困難，但5人一致稱讚導演「事前說明很詳細」，打造出幾乎真實的片場，讓他們可以順利消化動作戲。

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▲Nana展現親切感，有問必答。（圖／采昌提供）

Nana大讚：「在開拍前，確實有想過『我有辦法憑藉想像力就演出來嗎』是否可以帶來最棒的演技，我很苦惱，但當所有服裝、妝髮都ready好了，我擔心的事全都消失了，我可以盡情地想像，想演繹出的動作戲，向導演追加意見全都被採用，我反而更自由自在了，所以沒有任何困難或不適，應該說『是很開心的經驗』。」

李敏鎬則敬業表示：「隨著時代進化，綠幕演戲已經是常見的一環，想像力與創意的思想很重要，通過這次的作品，雖然我不是經常亂空想的人，但我還是很常想像，讓我更有機會發揮，（綠幕）是演員需要學習的領域。」

《全知讀者視角》原著是非常知名的作品，忠實粉絲皆很期待電影版，安孝燮坦言確實會感到負擔，「看到劇本時，不知道規模這麼龐大，劇本很有魅力，我在想『如果拍成電影會是怎樣』，抱著很多期待，但這個期待可能無法滿足每個人，一定也會有不太樂觀的聲音，我作為一員就是努力去演、盡我的所能消化角色，我的期望是，不只是原著粉絲的人，連其他所有影迷都能享受電影就太好了。」

▲安孝燮兩度忘記問題，李敏鎬及時出面救援。（圖／采昌提供）

《全知讀者視角》裡描述活在小說裡的非現實角色，安孝燮被問到回到現實生活中，如何脫離角色？但他回答到一半，2度忘記題目，現場表示「不好意思，您的問題是？」記者雖再次提問，但他露出一知半解的表情，所幸李敏鎬及時出面救援，幫忙順題目，他才順利答題。

▲李敏鎬貴為片場大前輩，稱讚後輩們在電影裡「努力救人」。（圖／采昌提供）



李敏鎬身為在場最大前輩，被問及對於後輩的照顧，他親切表示：「我這個人比起嘴上說說，更在乎實際行動。」他幽默回答電影裡的每個角色都很努力救人，「大家有看完電影就會知道，在場的每位演員就是付出生命，一直在拯救人，片場氣氛非常好，我就像是幽靈飄過個幾秒。」《全知讀者視角》7月23日晚場起於台灣盛大獻映。在台上映。