邰智源認狂推節目邀約「原因曝光」！　錄《最大黨》10年沒跟家人吃飯

記者孟育民／台北報導

剛過60歲生日的邰智源今（15日）出席「肥胖衛教」記者會，化身健康大使，分享自身經驗。他坦言每天晚上10點就上床睡覺，也養成運動的習慣，一個禮拜會找兩天跑3000公尺，直呼，「活著不養生要幹嘛！」由於他的作息，甚至還推掉節目邀約，笑說，「下午5點多我就要吃飯！」

▲邰智源出席衛教代言記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

邰智源目前體重74公斤，BMI大約25、體脂21，他苦笑說，「我現在屬於過重，我覺得BMI是一個參考的數據，我骨骼肌是34，我代謝率也蠻高，一天基礎代謝可以到1600多。」透露過去最胖曾到78公斤，讓他相當崩潰，「發現之後就趕快跑步，可能也是拍美食節目的傷害，台灣美食太美了，很多米其林的小攤真的很好吃。」

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▲邰智源生活相當養生。（圖／記者屠惠剛攝）

邰智源讓自己保持好狀態，每天都早睡早起，連帶影響接的工作，「我10點半睡覺，我不錄那麼晚的節目，所以我都不錄，我從來不去，以前年輕不懂，我曾經拍戲57小時沒睡覺，所以...電視台真的。」被問有因此推掉節目嗎？他誠實說，「一直再推，有來就推，我最喜歡早上7點錄影，下午5點多我就要吃飯。」

▲邰智源推掉不少節目。（圖／記者屠惠剛攝）



至於，他過去曾錄製《全民最大黨》，每天晚上都要現場直播，無奈表示，「真的很辛苦，那10年我都沒辦法跟家人吃飯，那時候晚上10點要播到11點，我就很不贊成，10點我一定要回家睡覺，當時身體比現在爛，我現在反而更好，所以睡眠、喝水很重要。」