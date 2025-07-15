懶人包／小哥哥艾理「6年6爭議」狂爆！曾是百萬業務　約砲毒蟲女惹議

記者田暐瑋／綜合報導

知名網紅小哥哥艾理因以成人街訪影片爆紅，近日涉嫌販賣假壯陽藥「我弟很猛」，不法獲利高達6000萬元，以10萬元具保。他過去爭議頗多，像是捲入未成年少女私密片風波，找染毒女性拍性愛影片等等，過往黑歷史都是話題焦點。

YouTuber「小哥哥艾理」以街訪成人話題走紅，擅於穿搭又有風趣口才，在網路上的人氣快速竄升。他過去曾經擔任業務員，因為具備出色的社交能力，成為公司TOP1、領獎金領到手軟，然而後來被朋友引誘投資失利，一下子背上巨額債務，墜入谷底。

▲曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙「欠下巨債」跌谷底。（圖／翻攝自臉書／小哥哥艾理）



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小哥哥艾理擅長畫畫，原本想成為藝術創作者，但高中沒考上美術班，大學也進入不感興趣的科系，一再轉學轉系，找不到未來方向。他在求學階段不斷打工，做過各種服務業，如百貨公司員工、賣鞋等等，畢業後也當過品管、公關，但換來換去，都還是不符期望。

▲小哥哥艾理現在變成年收破億老闆。（圖／翻攝自單身行不行臉書）



後來，艾理考量自身個性，覺得擅交際的特質適合做業務員，於是在他人引薦之下開始走這一行，果然順利成為公司TOP1業務，每個月可以領到30、40萬的薪水，年收高達300萬。但因為獎金拿太多，他開始受到公司不斷壓制，後來憤而離職，被朋友誘惑投資房地產、虛擬貨幣等領域，誰料最後才發現被騙，一下子背上2000萬債務，甚至連累家人差點無家可歸。

艾理從擁有富裕生活跌入谷底，又開始不斷兼職還債，直到2018年底開始嘗試拍腥羶色類型的街訪影片。他坦言起初也很迷惘，不知道是不是真的要做這種主題，但因為沒有後路，還是硬著頭皮上陣。

▲小哥哥艾理爭議懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

