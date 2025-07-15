木村拓哉同框諧星拍廣告！得知他新婚突開口「手機借我」結局帥爆

記者陳芊秀／綜合報導

日本諧星相浦英樹以藝名「納達爾（ナダル）」出道，組成搞笑團體「コロコロチキチキペッパーズ」負責裝傻（ボケ）擔當，活躍綜藝圈的他，近日在節目中分享「超帥的事」，談及與國民男神木村拓哉合作拍廣告的過程，讓全場驚呼聲連連。

▲木村拓哉同框諧星拍廣告，得知對方結婚突開口「手機借我」。（圖／翻攝自日網）

據日媒《Daily Sport》報導，納達爾曾與木村拓哉一起拍攝廣告，當時他正在準備結婚，先向對方報告喜訊。接著木村拓哉對他說「手機借我一下」，然後問「你老婆的LINE是哪一個？」接著迅速地用手機打字，寫下「恭喜結婚。祝你們幸福。木村拓哉。」

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納達爾還透露，木村拓哉還與他拍了一張自拍照，拍給他的準太太，笑說：「我老婆看到後說『這、這、這是什麼！』整個人都驚呆了。」他分享男神的帥氣舉動，讓節目其他嘉賓也紛紛驚呼：「那是什麼？太帥了！真是太厲害了！」

木村拓哉2018年曾與納達爾合作影音平台「GYAO!」的廣告。根據當時日媒報導，納達爾與女友已經先登記結婚，正式公開婚訊前，先向合作拍廣告的木村拓哉告知喜訊，沒想到對方送上驚喜祝福，令他直呼「木村先生的貼心真是不得了啊！」