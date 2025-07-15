搶全球最快看到《鬼滅之刃無限城篇》！「零點上映場」電影票秒殺

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將於本月18日在當地上映，緊接著將會在全球150個國家地區接力上映，隨著上映日進入倒數階段，動漫迷越來越期待。其中日本有24家電影院推出「零點上映」場次，電影票於14日零點開賣，果然秒殺，日網目睹想買的場次瞬間滿座！

▲動畫片《鬼滅之刃無限城篇 第一章》將於18日在日本率先上映，零點上映場電影票秒殺。（圖／翻攝自X）

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綜合日媒報導，《鬼滅之刃無限城篇 第一章》在日本有24家電影院推出零點上映場，東京包括TOHO Cinemas日比谷、新宿、澀谷等7家戲院參與，在大阪、名古屋、福岡等主要城市也有零點上映場，儘管是平日還是深夜時段，一開賣還是造成秒殺。日本網友輪番留言分享買票心得「瞬間就滿座了」、「開賣10分鐘幾乎全部賣光……驚人」」、「名古屋也是開售4分鐘內就賣光了，真厲害」。

▲日本全國共24家電影院推出零點上映場，票已經全數售罄。（圖／翻攝自X）

▲日網紛紛曬購票頁面截圖，影廳已經全部滿座。（圖／翻攝自X）

同時也有網友表示「根本沒時間選座位……」、「請重新選擇的提示不斷出現」，且售票系統因瞬間大批網友湧入，導致選位時間非常有限，還有人截圖網站訊息「我買票順序排在2152號，結束了」。可見《鬼滅之刃》的超高人氣。

▲網友PO截圖，買票順序被排在2152號，苦笑留言：「結束了。」（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃無限城篇》日本最早場次將在7月18日零點上映，電影時長155分鐘，全片看完將是凌晨2點35分。全日本從北海道到福岡，共有24家電影院排出零點上映場，北海道2家，宮城1家，東京7家，神奈川縣2家，愛知縣2家，大阪3家，京都2家，兵庫、廣島以及德島都是1家，最後福岡有2家。緊接著15日零點起，正式開賣首日上映的電影票。