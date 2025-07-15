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白種元被目擊現身日本！　近況照「暴瘦一大圈」健康狀況引憂

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名美食節目主持人，同時也是飲食品牌「The Born Korea」創辦人的白種元，陷入一連串的食安、法律糾紛之中，近日以消瘦模樣現身，讓不少網友相當驚訝。

▲白種元近況曝光，不少人發現他暴瘦不少。（圖／翻攝自韓網）

▲白種元近日陷入一連串爭議之中，形象大受打擊。（圖／翻攝自韓網）

近日在韓網上，有網友分享了一張白種元與粉絲合照的照片，並以「白種元近況」為標題迅速在社群、論壇擴散。從照片中可以看到，白種元面帶溫暖笑容，身處日本當地，看起來精神不錯，但整體身形明顯比過去瘦了一圈，引發外界對其健康狀況的關注，甚至有部分網友擔憂他是否身體出了狀況。

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照片拍攝地點推測是位於日本東京新大久保韓人街的「香港飯店0410」，這是白種元在當地經營的韓式中餐品牌。白種元身穿輕便服裝，看起來是低調視察店面。

▲白種元近況曝光，不少人發現他暴瘦不少。（圖／翻攝自韓網）

▲白種元近況曝光，不少人發現他暴瘦不少。（圖／翻攝自韓網）

值得一提的是，白種元近期正陷入一連串爭議與法律糾紛中，根據韓媒報導，目前他正面臨多達18件相關指控，內容涉及《食品標示廣告法》、《食品衛生法》、《原產地標示法》、《畜產品衛生管理法》與《農地法》等多項法規。警方也已針對其中「原產地標示違規」部分，將白種元與「The Born Korea」公司移送檢方進一步調查。

面對層出不窮的質疑與批評，白種元曾於5月初透過個人YouTube頻道公開發表道歉影片，不僅對相關爭議致歉，也承諾會提出根本性的改善措施，並宣布暫停所有的電視節目活動，以示負責與自省。

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