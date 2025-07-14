詩亞被酸「整形臉」高EQ回應！　認5醫美微調：根本沒整的空間

記者蔡宜芳／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的女星詩亞（舊藝名斯亞），總是不吝分享自己做醫美微調的過程。她14日也坦言，過去面對被說「整形臉」時，難免會有負面情緒，但如今的她，選擇轉念看待：「喔～你們這樣說，是因為我維持得很好吧。」認為很多事只是出於不同的表達方式與理解角度。

▲詩亞14日回應被說整形臉。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞指出，「微整」與「整型」的差異在於，「微整」是基於自身條件進行「微調優化」，而真正能改變輪廓的「整型」則是動刀手術。她表示，自己從不避諱談論做過的微整療程，包括肉毒、玻尿酸、線雕、電音波與日常體態保養等，皆是多年來公開分享的內容。

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詩亞也說到，自己去過的醫美診所、諮詢師都知道，她的臉根本就沒有整型的空間，「因為骨架明確、沒有多餘的空間。我如果真的想『整』，可能是想抽我大腿那塊怎麼也瘦不下去的肥肉吧？」

▲詩亞表示自己只有做一般的醫美保養。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

經歷多年面對外界評價的歷練，詩亞表示自己已學會與過去的自己和解，「謝謝那些說我『有整過』的人，因為你們讓我知道：原來我保養得真的很好。」她也提到，現代社會「容貌焦慮」並不罕見，但她更在乎的是如何讓自己「穩穩地漂亮、漂亮得久」，「也許等我四十歲、五十歲的時候，你們就不會說我是整的，而是說：『這人根本是保養界的神奇女俠吧？』。」