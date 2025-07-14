鄭欣宜再戰《歌手2025》有變數！「台灣歌后」 低調飛廣州疑接替

記者劉宛欣／綜合報導

闊別演藝圈2年的香港歌手鄭欣宜，原預計藉著《歌手2025》宣告華麗復出，沒想到節目尚未登場，她不慎在拍攝宣傳影片時意外受傷，不得不臨時退賽，讓不少期待她回歸的粉絲相當失望。儘管她曾信誓旦旦表示「我不會放棄我的夢想，我會一直唱下去」，更喊話「一定會回來」，但目前傳出的消息顯示，她可能得再等一季才有機會正式登場。

▲鄭欣宜傳出無望在這一季《歌手》登場。（圖／翻攝自鄭欣宜微博）

原先有爆料指出，鄭欣宜將於18日「終極登場」《歌手2025》，外界都相當期待她能如願站上舞台，展現沉澱兩年的實力。但隨後又有內部消息透露，製作單位已安排由另一位實力派歌后A-Lin遞補出場，因此她可能需等到下季再戰江湖。與此同時，A-Lin日前被拍到飛往廣州，神情愉悅，還與粉絲開心自拍，雖未公開此行目的，但時機點巧合，應該就是去參加補位戰。

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▲鄭欣宜的補位戰傳出已安排A-Lin代替出場。（圖／翻攝自鄭欣宜微博）

事實上，鄭欣宜為了這次復出早已積極準備，彩排過程相當投入，對於能重返舞台她滿懷期待，甚至多次引用母親沈殿霞的話自我勉勵，希望能以最佳狀態迎接觀眾。不料還是在拍攝節目宣傳片時不慎受傷，不得不中斷行程。日前更有網友在街頭麵店巧遇鄭欣宜，從流出的照片中可見她耳部及頸部仍留有明顯傷痕，讓人看了相當心疼。