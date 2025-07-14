BLACKPINK在美國創「世界女團新紀錄」！YG歡慶：2場售磬動員10萬粉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK暌違近三年帶著新作品回歸，並且同時展開世界巡演，之後10月也確定二度在高雄世運主場館開唱，門票一開賣就秒殺，足以見得高人氣。近日，她們巡演到了洛杉磯站，地點在SoFi體育場，經紀公司YG娛樂表示，12、13日兩天演出，BLACKPINK將成為全球首組在該場地連兩天售罄並吸引最多觀眾（共約10萬人次）的女團，創下新里程碑。

▲BLACKPINK睽違多時展開世界巡演，吸引各地粉絲朝聖。（圖／翻攝自BLACKPINK官方臉書）

根據韓媒報導，這場演出是BLACKPINK與北美粉絲時隔約2年8個月的重逢，演唱會曲目除了團體的名曲之外，4人在各自專注於個人事業的期間推出了SOLO作品，因此個人舞台也是為全場焦點。BLACKPINK這次的北美巡演由洛杉磯起跑，接下來將陸續前往芝加哥、多倫多與紐約等城市，全球其他站點則包含米蘭、巴塞隆納、倫敦、高雄、曼谷、雅加達、新加坡、東京與香港等多座體育場級別場館，規模盛大。

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▲BLACKPINK此次巡演將在10月降臨台灣高雄。（圖／翻攝自BLACKPINK官方臉書）

BLACKPINK日前也推出全新數位單曲〈跳（JUMP） ，為巡演熱度再添一把火，推出至今也攻占了Melon等主要南韓音源榜的前幾名，證明了她們即使時隔3年才合體推出新歌，依舊受到粉絲與大眾的喜愛。