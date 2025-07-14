秦嵐被拍「直奔魏大勛家」褒愛至深夜！　穩交3年疑好事近了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸45歲女星秦嵐2018年因飾演《延禧攻略》富察皇后一角，事業攀高峰，2022年底被爆出與小10歲男星魏大勛熱戀，雙方從未正面回應戀情，多次傳出分手，不過，6月被狗仔拍到兩人溫馨接送情，甚至連男方的爸爸都在場，破除了分手傳聞，近日，她又被拍到前往男友家中褒愛，消息一出火速衝上熱搜第一。

▲秦嵐、魏大勛戀情一直是大眾關注焦點。（圖／翻攝自秦嵐、魏大勛微博）

秦嵐近日被拍到，與好友辛芷蕾一同外出聚餐後，親密挽手散步，兩人互動自然，狗仔指出她在與辛芷蕾分開後，隨即前往魏大勛住所，進入地下停車場後，直至晚上十點未見離開。這一消息迅速登上熱搜，引發兩人戀情的新一波討論。此前，兩人因合作電視劇《關於唐醫生的一切》結緣，多次被拍到甜蜜互動，也數次傳出分手，此次秦嵐現身魏大勛家，似乎側面證實了關係的穩定。

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▲秦嵐被拍到與辛芷蕾聚會後，直奔魏大勛家。（圖／翻攝自微博）

事實上，秦嵐與魏大勛近期頻繁被拍同框，感情升溫跡象明顯。早在6月，秦嵐與宋佳夫婦聚會後，魏大勛就與父親一同接秦嵐回家，兩家之間早就有深度互動。此外，有網友爆料曾在三亞偶遇兩人攜父母共同出遊，引發「好事將近」的猜測。儘管2024年曾因互動減少傳出分手傳聞，但近期的種種跡象表明，兩人關係已趨於穩定，是半同居狀態。