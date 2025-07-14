鳳小岳圓夢組團開唱！　觀眾狂喊「好帥」喜獻驚喜彩蛋

▲鳳小岳和樂團到台東演出。（圖／東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）



記者翁子涵／台北報導

鳳小岳組樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，成軍2個多月，不僅受邀於本屆金曲國際音樂節Showcase演唱，更深得許多音樂節與廠商的喜愛，演出活動邀約不斷，日前前往台東「月光．海音樂會」開唱，已是這幾個月來第二度受邀赴台東參加音樂節活動，對比上回碰到暴雨，這次的氣候宜人，讓大家得以好好享受台東的美景和美食。

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▲▼觀眾熱情迎接鳳小岳的到來。（圖／東海岸大地藝術節月光海音樂會提供）





現場的人都很輕鬆的坐在草地上看演出，「鳳小岳&壓克力柿子」也被此氛圍感染，在台上的演出更加賣力奔放，第二首〈Soaking in Divine〉鳳小岳就從台上衝到人群裡跟大家零距離，觀眾們狂喊：「你好帥！」鳳小岳表示：「與觀眾的交流是非常棒的！隨著夕陽下山的景色，不管是音樂的享受、放慢生活的節奏，而能在音樂節遇到好朋友也是很開心的事！」演出結束前，不忘送上一個小彩蛋，彈奏7月底才會推出的最新歌曲前奏，引起現場騷動，小岳表示歡迎想聽全曲的人一起來8月的「鐵漢柔情」專場。

人緣極佳的鳳小岳，去飯店附近的咖啡廳恰巧碰到壞特 ?te，兩人久違碰面各自分享近況；演出結束在後台則碰到鶴 The Crane，他開玩笑問鶴的造型跟彩排時哪裡不一樣？還幽默幫鶴回答說：「頭髮有比較捲一點啦。」而鳳小岳也趁著空檔去逛活動市集，店家看到鳳小岳都很驚喜開心，熱情介紹餐點，他自掏腰包很大方買了許多台東在地小吃、飲料犒賞工作人員，也同時以行動支持在地商家。

