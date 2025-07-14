李千娜21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

記者劉宜庭／綜合報導

李千娜是知名歌手兼演員，19歲時步入婚姻，育有一對兒女，23歲離婚。多年來，她對孩子身分保持低調，近日鬆口透露女兒有意進軍演藝圈、正在參加選秀，雖然並未詳細說明，但這些線索仍被起底，引發外界揣測21歲女兒是否為選秀新星顧穎，掀起極高討論度。

李千娜近日在YouTube頻道「NaEasy」分享生活、工作日常，期間罕見談及21歲大女兒，「她不管是在學校或在外面，就很多人都會說，『欸，有人說你長得很像李千娜』或是『欸，你是不是李千娜的女兒，你跟她長得好像』這樣。」不過，她內心其實希望女兒不要被認出來，「主要是怕危險啊，社會新聞看太多。」

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▲李千娜透露女兒目前正在上選秀節目。（圖／翻攝自YouTube／NaEasy）

「我是屬於那種只要我兒子或我女兒有任何的夢想，我都很支持他去追夢的人。」李千娜透露，女兒近日有參加一個選秀節目，心裡頓時出現矛盾心情：「好想要去喔，可是又怕很影響她，因為我不想要被認出來。然後我有問她本人喔，她也希望我不要去，因為她可能會有壓力。所以我就完全的放生，讓她去，然後讓她自己決定她要做的事情。」

此話一出，就有眼尖網友循線挖掘，發現近期在選秀節目《大學聲 Young Voice》中，以踢館者身份登場的顧穎，與李千娜神韻十分相像。巧合的是，顧穎選唱歌曲〈不曾回來過〉，原唱正好是李千娜，更加引發外界猜測聲浪。不過，針對此事，李千娜與顧穎尚未正面做出回應。