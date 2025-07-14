《超人》全球票房飆破2億美元！好萊塢男神驚喜客串引爆話題

記者許逸群／台北報導

由詹姆斯岡恩執導的全新DC電影《超人》，在台美同步創下亮眼票房佳績，上映首週末美國票房狂飆1.22億美元（約新台幣35.6億元），榮登票房冠軍寶座；台灣票房亦突破4,000萬元，成為新片票房冠軍。全球票房更已突破2億美元，被譽為DC新宇宙的完美開端。

▲▼《超人》全球票房飆破2億美元。（圖／華納兄弟提供）

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本片跳脫傳統超人起源故事，直接呈現克拉克·肯特成為超人三年後的全新篇章，聚焦他與經典反派路瑟、女友露薏絲·蓮恩之間的精彩故事。台灣影評及觀眾盛讚本片刻畫出一個更溫柔、更強大的超人形象，並讚賞其真摯動人的親情刻畫，直呼「這是屬於我們這個時代的超人」。

除了超人與路瑟的精彩對決外，《超人》亦隆重推出多位全新DC宇宙角色，其中，以獨特髮型和美式幽默風格聞名的蓋·加德納，更成為DC新宇宙的開心果；而卓越先生則以精彩的360度無死角格鬥戲碼，吸粉無數，成為影迷最期待續集的角色之一。

此外，好萊塢男神布萊德利·庫柏驚喜客串超人父親一角，展現與導演詹姆斯·岡恩深厚的友誼，令影迷感動不已。更令人驚喜的是，已故超人演員克里斯多福·李維的兒子威爾·李維也在片中飾演電視記者，讓影迷重溫李維版超人的經典記憶，堪稱影史最感人的彩蛋。