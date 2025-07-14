陳奕迅演唱會被絆倒！　重摔蹦一聲…瞬間再站起表演

記者張筱涵／綜合報導

陳奕迅7月13日晚間在北京華熙LIVE五棵松體育館舉辦《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，現場氣氛熱烈，未料表演途中卻發生驚險意外。表現期間在後退時不慎踩空台階，整個人後仰重摔，據目擊觀眾表示「摔下去的聲音很大」，讓台下粉絲一度驚呼。

▲陳奕迅摔倒在地。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



不過，陳奕迅展現職業素養，在摔倒後迅速起身，絲毫未中斷演出，繼續完成全場表演，令現場觀眾感動不已。部分歌迷也指出，舞台設計本身擁有大量高低落差的台階，若無明顯警示標示，恐埋下安全隱患。

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這起事件再次引發外界對演唱會舞台安全的高度關注。事實上，陳奕迅近年屢次傳出健康與意外事故：2024年6月因打網球中暑昏倒，導致下巴撕裂與腮骨骨裂，深可見骨，當時共縫合30多針，原訂的重慶場也因此延期；2025年5月又因確診新冠取消高雄場，隨後還遭AI散播「過世」謠言，最終以本人露面與上線澄清。

陳奕迅摔倒事件並非個案，今年已有多場演唱會發生類似舞台意外，林俊傑5月演唱會中，伴舞人員不慎踩空升降台險遭機械夾傷；王力宏也曾因升降設備操作失誤差點墜落；吉克雋逸則在6月穿高跟鞋登台時跌倒，所幸無大礙。