Dora陷小三醜聞遭不續約！　20萬違約金傳「富商出手」7月零應援

▲Dora陷入小三風波，和樂天的合約年底到期後，傳出球團將不再續約。（圖／翻攝自Dora IG）

圖文／鏡週刊

樂天女孩成員 Dora（洪葳）近期因捲入當富商小三爭議，待年底合約到期後，據悉樂天球團將不再和她續約。而去年Dora離開統一獅並支付20萬元違約金，亦傳出就是由富商協助，兩人間密切互動，顯然已有相當時間。

原為統一獅Uni Girls成員的Dora，擁有甜美外型與活潑性格，在球迷間累積一定人氣。不過，去年卻突然宣布退出，她曾在好友琳妲的YouTube節目中坦言，當時因想尋求不同舞台發展，但合約尚未期滿，為了跳脫一年空窗期規定，只能「自掏腰包」支付20萬元違約金。如今隨著小三事件爆發，也傳出之前付給統一獅的那筆違約金並非出自她個人，而是有背後富商男友協助，顯示兩人一年前即關係密切。

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▲Dora前年加入統一獅，不到1年就支付違約金離開。（圖／翻攝自Dora IG）

自然消化 到期不續約

而Dora在傳出介入大立集團董事吳冠威的婚姻後，神隱超過一個月，直到日前她才在社群限動貼出慶生照。樂天球團對於被指將Dora冷凍說法雖予以否認，但據了解，Dora形象嚴重受到醜聞影響，已完全沒有邀約或工作上門，知情人士透露，樂天內部早有共識，待年底合約到期後，將不再和她續約。

▲與Dora傳出不倫戀的富商吳冠威（左一），曾邀來林熙蕾（左二）為旗下大立精品剪綵。（圖／BOUCHERON提供）

球團方面雖三度對外發聲明，強調成員安排皆為內部規劃，並未針對個人實施懲處，但熟悉內情的人士私下透露，球團為維護整體形象，早已將Dora列為「低調處理名單」，除了沒有工作找上門，也不再主動替她接洽外部通告，連職棒應援也不再安排她出席，「就是等合約到期，自然消化掉。」

▲Dora和吳冠威單獨吃火鍋、約會，被民眾偷拍。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

事實上，自從Dora轉戰樂天以來，雖曾一度受矚目，但始終未能在高人氣成員中穩占一席之地，社群經營亦不如其他女孩積極。此次醜聞更讓她原本就不穩的地位雪上加霜，有圈內人士直言：「現在她在職棒啦啦隊的未來，幾乎已經沒希望了。」

職籃開打 上場再應援

目前Dora尚未對外說明相關傳聞，其社群平台除了限動之外，已停更逾一個月，顯見感情風波對她影響甚鉅。據悉，等職籃下一季度球賽開打後，Dora還是會回到原本隸屬的P. LEAGUE+高雄鋼鐵人啦啦隊，粉絲們還是可在籃球場上看到她應援的身影。

另外，近來除了Dora沒有現身，她的緋聞男友、職籃球員林子洧同樣受到外界關切，不過他日前po出一系列出遊照，當中不見Dora身影，兩人的零互動，遭疑已經情變。

▲樂天女孩曾南下出席大立百貨活動。（圖／翻攝自大立、大統五福店臉書）





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