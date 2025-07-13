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瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」　結局羨煞網：別人的公婆

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅瑀熙在去年3月底和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」。她10日曾分享公公給自己1000元零用錢的事情，結果引發熱烈討論，其中一位網友問說「婆婆知道會吃醋嗎」，對此，瑀熙也親自向婆婆提問，一家人互動相當可愛。

▲▼瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」羨煞網。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙日前肚子痛，公公給1000元讓她買巧克力。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙坦言，自己當下完全沒想到婆婆會不會吃醋，「應該是高興都來不及了吧！」並不認為婆婆會有負面反應，畢竟當時公公給她錢的時候，婆婆就在意旁。

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為了回應網友的好奇，瑀熙決定親自向婆婆詢問想法，影片中可見她開門見山問：「昨天我把爸爸給我1000塊的事情PO上網，很多人問妳會不會吃醋。」沒想到，瑀熙的婆婆不僅沒有一絲不悅，反而笑著表示：「我覺得有這種公公跟媳婦這麼好、這麼互動，我很快樂，我很開心。」瑀熙為此向婆婆告白：「我最愛妳了，妳有沒有愛我？」婆婆也回應說：「我最愛妳了。」

▲▼瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」羨煞網。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙和婆婆的關係也非常融洽。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

影片最後，瑀熙也向公公表示，日前身體不舒服時，公公貼心給她1000元讓她去買巧克力，結果效果竟出奇地好，「我完全沒有不舒服，直接就好了，所以你那個1000塊是花得很值得。」公公聽了笑回：「繼續花！」瑀熙對此順勢撒嬌：「啊那你這樣每個月都要給我1000塊喔？」公公則豪氣回應：「沒問題啦！」溫馨的家庭引不少人留言，表示很羨慕瑀熙擁有這麼溫暖又親密的公婆關係。

▲▼瑀熙收公公1000零用錢「婆婆真實反應曝光」羨煞網。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

▲瑀熙的公公霸氣表示每個月都會發零用錢。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

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