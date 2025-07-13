GD「眼神突看包廂方向」：太陽、大聲都在身邊！　萬人狂喊BIGBANG

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）全新巡演「Übermensch」台北站13日在小巨蛋上演最後一天，雖然是獨自來台開唱，但他話題不離團員BIGBANG，連續3天承諾「會把BIGBANG帶回來」，13日更感性地告白「太陽、大聲都在身邊」，此時眼神飄向包廂方向，使得全場萬人狂喊BIGBANG，團魂爆發。

▼▲GD突提到成員大聲、太陽，歌迷嗨翻。（圖／讀者提供）



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G-DRAGON從開場最新的歌曲〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉唱到solo出道曲〈HEART BREAKER〉，歌迷一起回顧他的音樂道路，場上流露感性一面，他相隔8年來台，恰好台灣是第8站巡演，數字別具意義。

而他也說到「明年是BIGBANG的20年，我們會一起回來，如果你們希望的話，我們會在」，此時，他講到平時太陽、大聲都在身旁兩側，同時眼神望向高處的包廂方向，使得現場有不少人誤以為是太陽、大聲也跟著來台了，此趟雖是獨自來台開唱，但團魂不變，使得觀眾跟著喊BIGBANG，氣氛超熱烈。

▲GD出巡到觀眾搖滾區，歌迷陷入瘋狂。（圖／讀者提供）



演唱會尾聲，1.2萬名觀眾合唱〈無題〉再度把天王喚出來，G-DRAGON換上輕便的紅色浴袍，走進觀眾席與粉絲近距離互動，在鏡頭前飯撒，甚至走到搖滾區最後方，福利給好給滿。接著，他清唱中文歌曲〈月亮代表我的心〉，歌聲環繞整個小巨蛋，與萬人粉絲合唱，最後才帶來抒情歌〈無題〉，真摯感謝歌迷的支持，約定再度返台開唱，畫下完美句點。