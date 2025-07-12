男星撞臉南京紅姐「9成像」　親曝對比照逼問網：說實話誰比較美？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸38歲偽娘網紅「南京紅姐」（又稱紅爺），假扮女裝並戴上假髮，與多名男性發生親密關係的過程遭偷拍並上傳網路，讓不少受害者震驚，整起事件迅速延燒，成為兩岸三地網友熱烈討論的話題，紅姐長髮加紅唇的造型相當搶眼，讓不少人到現場才發現他是男性，即便如此，仍有部分人抱持著「來都來了」的心態與他完事，情節荒誕離奇，目前南京公安正以涉傳播淫穢物將其刑拘，案件仍在調查中。

▲紅姐成為近期最夯網路話題人物。（圖／翻攝自微博）

此次「紅姐」風波意外牽連到香港藝人BOB林盛斌。過去曾多次在電視節目中反串演出的他，近日在社群貼出一張舊照，照片中他戴著齊瀏海假髮、塗著紅色唇膏，化身為「營業部徐小姐」的模樣，竟意外和紅姐撞臉高達九成。面對撞樣風波，林盛斌幽默直言：「算了，我認了，其實這件事是我做的。」

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▲林盛斌自嘲撞臉紅姐。（圖／翻攝自Instagram／bob_lamshingbun）

林盛斌更進一步在貼文中自嘲：「如果他（紅姐）也可以吃到千幾個小鮮肉，那麼我的隊伍會從尖沙咀排到廣州去！」還加碼發問網友：「說實話，誰比較漂亮？你更想泡誰？不許想，馬上回答。最多我不用你買牛奶、花生油和用品那些。」一番玩笑話不僅逗笑粉絲，也在網上掀起新一波迷因熱潮。