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「南京紅姐」騙砲千人話題太夯！　五月天瑪莎大巨蛋脫口：來都來了

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今（12日）在台北大巨蛋開唱，也是他們台北演唱會最終場，團員都有些依依不捨，不過怪獸今天打招呼時，又不小心把大巨蛋喊成小巨蛋，被瑪莎虧：「我知道你很想去GD那邊啦！」怪獸打趣說：「這就是我們（明天）放假的原因，噓！」

▲▼五月天大巨蛋演唱會最終場。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚迎接大巨蛋演唱會最終場。（圖／相信音樂提供）

隨後怪獸說，這幾場一直沒機會講感性的話，阿信說：「那你可以講性感的話。」瑪莎幽默表示：「這兩天最性感的話就是『來都來了』。」顯然也有follow最近網路超紅的「紅姐事件」梗，成員當場語塞，畫面超搞笑。

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石頭表示這8個晚上很特別，因為大巨蛋離家很近，可以走路就抵達，「好像打開家門，就可以來到大巨蛋演出，謝謝大家讓五月天可以在這裡演出。」瑪莎則提醒歌迷記得坐下休息，因為接下來粉絲要站的時間難以想像，阿信則笑說：「是要站到天亮嗎？」另外瑪莎也提醒大家記得喝水，但不可以吃東西，希望歌迷一起維持場地整潔。

來到大巨蛋巡演最後一天，瑪莎感慨，「回想起來前面7場，好像很不真實的夢，非常感謝8場陪伴五月天的大家，可以辦這麼多演唱會、票賣完，是蠻困難的，謝謝大家陪五月天一起唱歌，聽一些沒有營養的垃圾話。」

▲▼五月天大巨蛋演唱會day4。（圖／相信音樂提供）

▲五月天直呼捨不得結束演出。（圖／相信音樂提供）

冠佑也感嘆今早起床就感覺捨不得，「今天晚上五月天會給大家很多驚喜，也會唱很多歌，希望今天每一首歌都可以留在各位的心裡面，直到下次五月天跟各位見面的時候，明天不用上班、上課，要唱到喉嚨都啞了。」阿信則回憶滾石唱片曾在大巨蛋對面，沒想到有天過個馬路就可以開演唱會，「 剛剛前面五月天都有說到，成長、長大、求學念書的地方，回到台北做演唱會，更加感覺不一樣」，也虧歌迷都和五月天有段25年的孽緣，「每天晚上售票口都有人求票，大家辛苦了，四面八方來到這裡，陪伴五月天3小時。」

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