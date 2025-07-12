直擊／大聲、太陽「隔空」現身GD演唱會！BIGBANG合體畫面曝光

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）11日起在台北小巨蛋舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會，三場活動秒殺。演唱會12日來到第二場，他於晚間6點左右挾帶王者氣勢從升降舞台現身，唱著〈POWER〉揭開序幕，穿上華麗的花朵造型外套，襯托出天王更強大的氣場，全場1.2萬人陷入瘋狂。

▲G-DRAGON在台連續開3天演唱會。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



G-DRAGON時隔8年來到台灣開唱，他誠意十足，用可愛的中文發音打招呼「好久不見，見到你們很高興」，接著切換英文「大家準備好要派對了嗎，準備好享受這場演唱會了嗎？尖叫聲！」他把所學的中文秀出來「你好」、「你好嗎？」稱讚粉絲「我看到很多漂亮的花朵，昨晚很驚艷，今天讓我看看你們有多愛我」，嘴甜告白「Do you love me？」全場給予熱烈回應，他則用中文喊著「我也愛你！」所有觀眾再度嗨爆。

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▲▼大聲、太陽「隔空」現身GD演唱會。（圖／讀者提供）



演唱會歌單相當經典，從新歌〈POWER〉唱到與團員太陽、大聲合唱的〈HOME SWEET HOM〉，當輪到成員的部分，他的身後跳出太陽、大聲的個人畫面，透過螢幕「隔空合體」，相當有意義的畫面，使得1.2萬人尖叫聲止不住，全場超嗨。

▲天王G-DRAGON相隔8年來台。（圖／(C) GALAXY CORPORATION提供）



此外，G-DRAGON的好友李洙赫特地飛來台灣力挺演唱會，他雖然沒有上台，但全程都在台下參與演唱會，繼第一天現身3樓包廂後，他12日晚間也準時6點入場，戴著黑色貝雷帽，手上還有應援手燈，甫現身就掀起全場尖叫聲，由於觀眾突然為他陷入瘋狂，他害羞地再度逃進包廂裡，反應相當可愛。

除了李洙赫在場，場上也有很多台灣藝人到場朝聖，陳柏霖、于美人、王思佳、邱瓈寬、Makiyo也在12日現身朝聖天王演唱會，另外，周杰倫送花致意，寫著「GOOD SHOW」，跨國交流令歌迷嗨爆。