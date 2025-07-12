連晨翔帶劉品言朝聖G-Dragon！　夫妻私下「零偽裝」現身小巨蛋

記者黃庠棻／台北報導

南韓天王G-Dragon（GD）近日到台灣一連舉辦3天演唱會，許多藝人都到場朝聖，像是楊謹華、王彩樺、春風、賈靜雯等人，就連日前宣布結婚的劉品言、連晨翔夫妻都坐在台下。稍早，劉品言在社群網站上曬出與老公一起觀看演唱會的影片，夫妻倆的互動引起網友關注。

▲劉品言日前與連晨翔登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

劉品言稍早在Instagram限動上傳了一系列觀看G-Dragon演唱會的影片，只見她上半身穿著黑色背心、頭戴鴨舌帽，低調坐在座位區觀看，拿著小雛菊手燈隨著偶像的歌曲〈HOME SWEET HOME〉一起搖擺，過程中她也隨著歌詞一起合唱，看起來相當享受歡快的氛圍。

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▲劉品言朝聖G-Dragon演唱會。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

隨著G-Dragon唱到〈Crooked〉並升到小巨蛋空中時，劉品言將鏡頭移到一旁的老公，只見連晨翔開心地對著偶像揮舞手燈、吶喊、跟著歌詞一起合唱，看到如此激動的丈夫讓她忍不寫下「好快樂的人喔」，兩人婚後私下互動也成為粉絲關注的焦點。

▲連晨翔帶劉品言看G-Dragon演唱會。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

最後，劉品言曬出一張與連晨翔拿著G-Dragon手燈的合照，寫下「第一次帶我看演唱會就看GD，成就達成」，這才知道原來夫妻倆一起看的第一場演唱會就是G-Dragon的表演，而兩人婚後毫不遮掩、零偽裝，完全融入在人群裡的模樣也成為另類的亮點。

▲連晨翔帶劉品言看G-Dragon演唱會。（圖／翻攝自Instagram／esther88）