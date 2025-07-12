踢館選手來勢洶洶震撼全場 艾怡良驚呼「求求你別崇拜我！」

記者葉文正／台北報導

《大學聲 Young Voice》邀請「全民妹妹」蓋兒Gail與「國民天后」鄭怡擔任導師，鄭怡更親身示範，開金口演唱經典成名曲〈月琴〉，驚豔全場。除了導師陣容可看之外，選手也展開多場實力對決，更有許多感動時刻，值得一看！

▲GAIL年紀輕輕已成了「前輩」。（圖／踢帕娛樂）

選手黛西再度回歸踢館，一開場便展現純熟的轉音與顫音技巧，獲得導師們一致好評。守門員冰塊則演唱黃鶯鶯〈留不住的故事〉，濃烈情感與細膩詮釋打動評審與現場觀眾，除了精彩表現之外，冰塊也透露自己其實曾在蓋兒Gail的粉絲見面會上，與她合唱過〈沒關係啦〉。如今再度於《大學聲》與偶像見面，蓋兒Gail也驚喜認出冰塊：「原來是你！」命運般的重逢非常有趣，也見證了音樂串連人心的美好力量。

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▲鄭怡暖心安慰選手。（圖／踢帕娛樂）

另一亮點來自黑馬選手張承惠，她一登場便向導師艾怡良告白，表示自己是艾怡良的粉絲，而擁有超過300場比賽經歷、斬獲40多個冠軍的她，氣場全開、技巧嫻熟，讓艾怡良忍不住笑喊：「可以不要崇拜我嗎？求求你！」表示崇拜自己的粉絲這麼厲害，實在令人有點害怕！而Sandra也直言：「聽完她的表現後，我只寫了兩個字——傻眼。」究竟來勢洶洶的張承惠是否踢館成功，令人期待！

除了選手們的精彩表現，導師的分享也非常溫馨。鄭怡像選手們分享自己當年參加金韻獎雖未得名，卻靠著熱情與堅持，走出屬於自己的音樂之路。她鼓勵選手們：「一個比賽不能決定終生，比賽只是比賽。」用自身經驗勉勵大家：音樂的價值不在於輸贏，而在於持續的熱情與信念。

