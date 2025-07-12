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借30萬不讀不回！張若凡「遭公開討債」　憂人設求刪文：願意下跪

圖文／鏡週刊

本刊掌握獨家線索，張若凡欠債從銀行、前東家，甚至也向女粉絲借錢，2次借出金額總計30萬元，是她辛苦賺錢存下的錢，當初不疑有他好心借錢給張若凡救急，沒想到張若凡財務吃緊卻仍照常出國玩，足跡遊遍日本、韓國、菲律賓以及泰等，讓她忍不住質疑「借錢卻可以一直出國」。

聲林女歌手欠債風暴／張若凡憂人設崩壞　低姿態求債主刪文：願意下跪

▲張若凡當年從選秀節目《聲林之王》出道成為歌手。（圖／翻攝自張若凡臉書／鏡週刊）

去年6月與8月女粉絲陸續借了兩次錢給張若凡，金額共計30萬元，事後均沒有主動提及要還錢一事，沒想到去年9月張若凡又再度聯繫女粉絲，並開口借7萬元，當時女粉絲以手頭緊為由拒絕，但張若凡卻拜託女粉絲去向其未婚夫借，並且表明會連本帶利還錢。但由於前債未還情況下，那次女粉絲直接婉拒張若凡的借錢要求。

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拒絕借錢後，張若凡態度驟變。女粉絲氣憤表示，「以前天天回訊息，現在變成已讀不回、不讀不回。」她嘗試多次催討欠款，卻被各種理由推託，甚至一度找不到人。她私下詢問其他共同認識的粉絲後才驚覺，原來受害者不只自己，張若凡疑似向多名粉絲借錢，金額累積高達數十萬元。女粉絲不願坐以待斃，耗費近半年時間反覆溝通、施壓，終於將近30萬元討回，過程堪比追債。

聲林女歌手欠債風暴／張若凡憂人設崩壞　低姿態求債主刪文：願意下跪

▲張若凡向女粉絲借錢後，但追討還款卻訊息已讀不回。（圖／翻攝自張若凡臉書／鏡週刊）

她表示，張若凡每次向她借錢名目都很怪，「一下說媽媽胃裡長東西需要開刀、 一下說媽媽把她的錢都借給別人」，甚至連保費及日常花費都能當藉口，但錢借到手了卻屢催不還，好不容易將借出去的錢要回來了，又發現是第三個完全不認識的女生，用現金去銀行臨櫃匯款。

對於張若凡借了錢卻不主動還錢，讓女粉絲氣炸日前在社群發文分享自己的經驗，雖沒指名道姓，但張若凡看到擔心人設毀了，工作會受影響，便主動傳了一連串的訊息給女粉絲，除了放低姿態道歉外，也以「願意給女粉絲下跪」等字眼要求她刪文，或者將文章隱藏，讓女粉絲自覺自己太傻，借錢給藝人還要被情緒勒索及訊息騷擾。

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