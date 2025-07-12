「沒打過工的人，社交能力比較差」　Tsuki節目發言掀兩派論戰

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Billlie的日籍成員Tsuki（츠키）是人氣網路節目《Work-dol》的主持人，內容主打K-POP偶像親自體驗韓國各種職業，充滿真實與趣味，最新一集她談及打工經驗時，一席坦率發言，引發網友熱烈討論。

▲Tsuki在節目中關於打工的發言引發討論。（圖／翻攝自Billlie官方IG）

Tsuki在最新一集中，挑戰登上遠洋漁船捕撈螃蟹的高強度工作，面對艱辛勞動，她表示：「不知道這樣說合不合適」，接著補充：「從沒打過工的人，很多社交能力會比較弱。」這番話也獲得船長的認同。Tsuki進一步說明：「透過打工學到的社交能力，和在公司裡學到的完全不同。」不過她的部分發言在節目中被消音處理，推測是因內容可能過於敏感而遭到剪輯。

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▲Tsuki直言「沒打過工的人，社交能力比較低落」。（圖／翻攝自《Work-dol》）

節目播出後，Tsuki的言論迅速在社群上擴散，尤其在有過打工經歷的年輕族群中引起共鳴，不少人留言「超級有感」、「真的說出我們的心聲」、「講得很爽快」，由於Tsuki出道前曾在日本的速食店打工，發言也被認為更具可信度。

另一啷面，也有部分網友對Tsuki的說法提出質疑，認為這樣的說法有點「一竿子打翻一船人」，其中有人表示「雖然大概能理解她的意思，但這種話在節目中講出來可能會有點敏感。畢竟不是每個人都有相同的經歷，製作單位在剪輯時應多加考量。