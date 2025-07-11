江蕙復出激動哭了！　「淚吐抗癌心聲」突道歉歌迷：還是忍不住

▲江蕙睽違10年回歸開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／高雄報導

相隔3585天，江蕙今晚（11日）回歸舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，演唱會以「無，有」為靈感，經典歌曲〈甲你攬牢牢〉前奏一播，一句「我欲甲你攬牢牢」為演唱會拉開序幕，緊接著，映入眼簾的是逾50米的LED屏幕所呈現的神秘且震撼的視訊動畫，二姐江蕙在交錯的雙光環中緩緩亮相，她頂著俐落短髮、身穿銀河般閃耀的白色細緻亮片流蘇華服登場，全場鼓掌聲瞬間響徹雲霄。

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▲江蕙狀態絕佳。（圖／寬宏藝術提供）



江蕙一開口，熟悉的歌聲令台下1萬名觀眾動容不已，她一口氣帶來〈等待舞伴〉、〈無言花〉、〈月娘啊聽我講〉三首撼動人心的歌曲，江蕙開心和全場打招呼：「謝謝你們，哇好漂亮喔，大家晚安，大家好，你們好嗎？我也愛你們，看到今天這樣，剛剛不緊張，上台後看到這麼多觀眾還記得我。」接著更感性落淚，哽咽說：「為何〈月娘啊聽我講〉在這裡唱，是原本總導演叫我這首歌跟你們講完話再唱，我說不要，我怕講完再唱會哭。」

江蕙淚灑舞台表示：「那時候在醫院，我每天都唱這首歌，就是希望可以受到保佑，能夠在站在舞台上，剛剛川哥說我會哭嗎？我說不會，結果看到大家還是忍不住了，對不起。」台下歌迷加油聲此起彼落，江蕙感動地說：「我知道你們更關心我好不好，我不好的話，不會站在這裡唱歌，我現在是健康寶寶，很幸運受到很多保佑跟朋友的鼓勵。」

更不忘感慨提醒台下歌迷：「身體檢查很重要，作為人家的兒子女兒，每年一定要關心爸媽去做健康檢查，拖到後來小病變大病就不好了，沒有健康身體，沒有幸福的未來。」據了解，江蕙開唱前心情無比愉快輕鬆，還從容地穿著袍子在後台走來走去，當場被虧：「小姐，妳知道妳今晚要演唱會嗎？」不過一上台看到滿場歌迷，她再也忍不住情緒感性落淚，氣氛動人。



