詹姆士18年外景被害濕身 　兇手韋汝慘輸只能吃沙

記者葉文正／台北報導

八大第1台《詹姆士出走料理》主持人詹姆士和來賓韋汝前往嘉義，登上竹排捕撈用來餵食小魚、小蝦的浮游生物「土蝦」，結果兩人還沒碰到漁網就雙雙落水，外景經驗已有18年資歷的詹姆士，首次在節目中落水，忍不住哀怨問韋汝：「妳為什麼把我抓下來？」

▲詹姆士(右一)和韋汝(中)不小心落水。（圖／八大提供）

但韋汝極力否認是拉詹姆士落水的元凶，為證明自身清白，韋汝不斷嚷嚷要看錄影重播，結果畫面真的會說話，一檢視拍攝畫面，果然清楚看到在驚慌中抓住詹姆士一起掉落魚塭的就是韋汝！

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▲詹姆士眼鏡掉在池塘中。（圖／八大提供）



詹姆士透露這是他外景18年來第一次落水！當下一時沒反應過來，因為一切來的太快了！詹姆士沒有特別準備衣物，只因完全沒想過會落水，他回憶當下不禁笑說：「當然第一時間是先確保大家安全，然後我的眼鏡現在還在魚池裡⋯。」

▲韋汝猜輸得吃沙。（圖／八大提供）

雖然意外掉了一副眼鏡，但幸好詹姆士有帶備用眼鏡，所以還是順利完成後續錄影，而即便是被韋汝拖下水，但詹姆士回想當時情景，很能體諒韋汝的驚慌，在確認大家平安後也覺得蠻有趣的，搞笑說以後要更注意安全，還有眼鏡不要戴太好的，會心痛！



韋汝表示掉到水裡第一個念頭是完了！鞋子也濕了，水好深！「我還在水裡觀察其他人，感覺時間過很久，才起來，但實際看畫面只有一、兩秒。」她笑說當時完全不覺得自己會落水，「因為我抓著詹哥那一刻，還覺得自己平衡感真好，穩回來了，結果後面就有人拉我，不知道為什麼就落水。」看到畫面才發現原來我們想的，跟做的都不一樣！慶幸自己會游泳，衣物也多帶一套，加上當天剛好要收工回台北，行李箱剛好在車上，可以及時更換。



詹姆士、韋汝也探訪養殖文蛤達人，得知該地因為非常靠近海邊，當東北季風一颳，風飛沙會蓋住文蛤，導致文蛤死掉，所以必須種樹來擋沙子，但種樹必須挑選沒有鹽份的沙子，樹才能存活。達人就邀詹姆士和韋汝一起嚐嚐沙子的味道，判斷是否有鹹味？於是詹姆士、韋汝兩人互攻心計，猜測對方會出什麼拳，最後由猜輸的韋汝試吃，韋汝吃完後，俏皮直呼不鹹，而且口感很香，試圖慫恿詹姆士也吃吃看！卻被詹姆士反問：「妳要把沙吐掉啊！妳把它吞下去喔？沙怎麼可以吃下去啦?」笑說自己才不會上韋汝的當，跟著一起吃沙！



韋汝事後透露，其實覺得吃沙還好！就當作是東西掉在地上撿起來吃，「只是覺得這幾次猜拳都輸詹哥，每次要猜之前，我都會說我要出什麼，但他好像很容易看出我是要老實出拳？還是騙人出拳，下次我演技要加強！」《詹姆士出走料理》每週日晚間八點在八大第1台首播。