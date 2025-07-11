陶喆歡度56歲生日！　新歌MV藏感動彩蛋

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆今（11日）歡度56歲生日，宣布第8張錄音室專輯《STUPID POP SONGS》正式啟動預購，實體精裝版與平裝版同步開放搶購，並推出新歌MV〈半晴天〉，他感性發文表示，今年對他來說很不平凡，「發行了新的專輯，巡演也來到戶外更大的場地跟大家見面。每次在網路上看到你們真誠的反饋、對我關心的留言，都會讓我收穫很多的愛與感動，而我想一直做的，就是給大家帶來更多的正能量。」

▲陶喆歡度56歲生日。（圖／偉大文化提供）

〈半晴天〉在之前的《抖音仲夏畢業歌會》現場首唱即感動無數歌迷，被譽為「最能代表畢業心情的歌曲」。陶喆以蝴蝶翅膀的意象出發，鋪陳出從悲傷到明亮的情緒轉換。MV由導演Birdy邱柏昶操刀，設定女主角在船上工作、渴望自由的情境，象徵社會束縛下對理想的嚮往。男主角則以無鞋的「小飛俠」形象現身，像童話般喚醒女主心中對世界的探索慾望

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MV不僅劇情富有寓意，更藏有許多彩蛋，包括陶喆彈吉他入鏡，以及彩專、藍專經典畫面穿插其中，為樂迷帶來驚喜。MV拍攝則與夢想動畫、MOONSHINE XR STUDIO合作，於阿榮片廠搭建大型環狀LED虛擬實景技術完成。導演受自身遊輪旅行啟發，打造出可即時模擬春夏秋冬、晴雨日夜的環境，讓實體美術與虛擬特效無縫融合，視覺如電影般震撼。'

▲陶喆〈半晴天〉MV頗有含義。（圖／偉大文化提供）

學電影出身的陶喆興奮分享自己之前有看過幾部戲，也是特別選在LED的棚拍攝，非常特別，而關於MV，陶喆感觸良多的表示，「在這個地方，好像變成是一個人生的交叉路口，不同年紀的人都在面對世界很多的變化，他們的未知、他們的害怕、他們的擔心，藉由這個歌曲給予他們一些力量，透過歌詞，聽聽老的音樂、看看一些老的照片，然後，支持著自己繼續往前走。」