江蕙封麥10年今晚復出開唱！　「身體現況曝光」吐真實心情

▲江蕙今晚復出開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

台語天后「二姐」江蕙這幾年低調抗癌、歷經生死交關，封麥10年後，才終於讓外界知道背後隱情，令粉絲心疼，今天（11日）她將以全新之姿重回舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，對苦等已久的粉絲來說是振奮人心的大日子，據友人透露，江蕙前天就下高雄彩排，這次心情相較以往很放鬆，「總彩很順利，有些小問題讓專業去處理就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江蕙重返舞台令歌迷期待。（圖／寬宏藝術提供）



而江蕙上週排練時不小心著涼，還好很快嗓子就恢復，但江蕙擔心影響下週演出，所以一度暫緩練，不過在家依舊練唱，對於身體近況，友人透露感冒當天就已經康復，目前身體狀況非常地好，她來到高雄沿路看見美食都直呼：「看起來很好吃！」足見心情相當愉悅與放鬆，近日也吃白飯、香蕉保持最佳體力。

江蕙這次重磅復出開唱，更是創下寬宏售票系統紀錄，北高巨蛋共20場門票全數售罄，更再度於8月13、20、27日於台北小巨蛋加演三場，線上再度湧入超過數十萬會員搶購，門票瞬間秒殺，足見她驚人魅力，江蕙也感動表示希望能以最完美的狀態站上舞台，期待與大家見面。

