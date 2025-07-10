李鍾碩睽違3年回歸！《瑞草洞》首播收視佳　韓媒讚「救了tvN」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓最新戲劇《瑞草洞》由李鐘奭（原譯：李鍾碩）主演，繼《黑話律師》後，時隔3年回歸小螢幕，在劇中穩定地展現了演技實力，成功詮釋安宙恆這個「外冷內熱」的資深律師，不僅展現角色沉著幹練的一面，也演活了職場中的疲憊與無奈，該劇首播便創下優秀的收視成績，有韓媒形容是「救了1%的tvN」。

▲李鐘奭帶著《瑞草洞》強勢回歸。（圖／翻攝自劇照）

李鍾碩雖然不是第一次飾演律師，但此次《瑞草洞》中有大量大量艱深法律用語，他都流暢地消化並表達，台詞功力備受肯定，靠著沉穩的聲音與堅定眼神說服對手，加上自然的手勢輔助說明，讓法庭場景充滿張力。因此，《瑞草洞》播出兩集後便創下首都圈平均4.6%收視率的佳績，登上2025年tvN週末劇開播最高收視榜首。

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▲李鐘奭《瑞草洞》首播就創下高收視。（圖／翻攝自劇照）

先前tvN遭遇一連串收視低潮，從耗資500億韓元（約10.6億台幣）打造的《問問星星吧》收視落至2.6%，後續《案愛情發芽中》、《離婚保險》也跌至1%收視邊緣，所幸有憑藉《某天聰明的住院醫生生活》、《未知的首爾》開始回暖，如今《瑞草洞》僅兩集便突破5%，創下連三部劇連勝佳績，且這次的氣勢被看好有望突破10%大關。