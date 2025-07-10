張天霖「手捧3月愛女」享父女天倫！　溫馨告白：生命最重要的事

記者顧齊祐／綜合報導

藝人張天霖今年初進軍餐飲業，投資連鎖便當店並親自參與管理，事業一度擴展至三家分店。然而，近日他宣布正式退出經營團隊，決定將更多時間留給家人，專注陪伴女兒的成長。今（10）日，他透過社群平台分享一張與愛女「小鈴噹」的溫馨合照，照片中父女倆站在窗邊，他抱著女兒，眼神中流露滿滿的父愛。

▲張天霖與名模洪小鈴2023年認愛，今（2025）年迎來愛女「小鈴噹」。（圖／翻攝自Facebook／張天霖_jetstar粉絲團）



張天霖與名模洪小鈴的女兒「小鈴噹」於今（2025）年四月誕生，兩人升格為新手爸媽後，生活重心隨之轉移。今（10）日，他透過社群平台分享與小鈴噹的溫馨照片，照片中他站在窗邊，雙手捧著女兒，眼神溫柔地看向她，散發出濃濃父愛。

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▲張天霖將愛女捧在手中，散發滿滿父愛。（圖／翻攝自Facebook／張天霖_jetstar粉絲團）



張天霖在貼文中深情告白，分享初為人父的心情：「第一次抱著妳，看著妳安靜熟睡的小臉，我突然覺得這世界都變柔軟了。謝謝妳帶來這麼純粹的幸福，也提醒我，什麼才是生命中最重要的事。」並承諾將成為女兒永遠的依靠：「不管外面的世界多麼喧鬧，爸爸都是妳最溫暖的避風港。我跟媽媽永遠愛妳。」展現了他對家庭的深厚情感，也讓粉絲感受到滿滿的幸福氛圍。

▲張天霖深情向女兒告白。（圖／翻攝自Facebook／張天霖_jetstar粉絲團）



張天霖的暖心分享吸引大批網友留言祝福：「好有愛的畫面」、「父愛太感人了」、「家庭真是人生最重要的事」、「第一次看到大哥這麼和藹的臉」、「 父愛爆表」。